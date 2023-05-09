Marcelo Ebrard pide que se evite la “ley de la selva” al interior de Morena de cara al 2024

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, le solicitó al dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, que ponga las reglas claras para los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024, pues de no ser así caen en la “Ley de la selva”.

Agregó la importancia de reunir a los aspirantes presidenciales con la intención de establecer las reglas de cara a la encuesta que en los siguientes meses se llevará a cabo para elegir al abanderado de Morena tras el fin de sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Cuando no hay reglas, hay ausencia de reglas, entonces (es) la ley de la selva”, expresó el canciller. “Se le viene planteando desde hace medio año y no han sido siquiera para convocar a una reunión”.

Mario Delgado busca evitar rupturas al interior de Morena

Las declaraciones se llevaron a cabo durante la visita a un foro de la ONU Hábitat en la ciudad de Chihuahua, ahí el canciller subrayó que el dirigente de Morena está preocupado por evitar rupturas y conflictos al interior del mismo; sin embargo, estas no se podrán lograr si no establecen reglas, determinó Ebrard.

“Yo lo que diría es que el que haya reglas del juego como las que él propone hoy, implícitamente, propone varias reglas, pues mejor que nos llame a los involucrados y se hace una hojita de cuatro cosas”, planteó.

¿Con qué políticos de Morena plantea reunirse Marcelo Ebrard para establecer las reglas?

Se prevé que entre los políticos de Morena con los que busca entablar una conversación junto a Mario Delgado están Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, por la candidatura presidencial de Morena.

En las recientes semanas, una de las personajes más activas es Claudia Sheinbaum, quien se dijo lista para participar en la encuesta interna de Morena, misma que se llevará a cabo el próximo mes de julio.