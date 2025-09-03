¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 3 de septiembre?

Durante la tarde del pasado martes 2 de septiembre, autoridades estatales de Guerrero confirmaron el asesinato de Hossein Nabor Guillén, quien se desempeñaba como subsecretario del Bienestar en la entidad. Ante esto, la presidenta fue cuestionada sobre el caso, a lo que contestó que el Gabinete de Seguridad será el encargado en brindar más información.