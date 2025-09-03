¿De qué habló la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 3 de septiembre?
Entérate de los temas de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este miércoles 3 de septiembre en Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 3 de septiembre. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.
Mañanera EN VIVO
Sobre asesinato a Hossein Nabor, subsecretario del Bienestar en Guerrero
Durante la tarde del pasado martes 2 de septiembre, autoridades estatales de Guerrero confirmaron el asesinato de Hossein Nabor Guillén, quien se desempeñaba como subsecretario del Bienestar en la entidad. Ante esto, la presidenta fue cuestionada sobre el caso, a lo que contestó que el Gabinete de Seguridad será el encargado en brindar más información.
Reunión con Marco Rubio
La presidenta fue cuestionada sobre cómo prevé que sea su reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien arribó ayer al AIFA: “Se hará una presentación de los logros de seguridad conjunta, así como de temas migratorios, comercio y cooperación. Se trata de acuerdos de entendimiento”, expresó la presidenta.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, mejor conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.