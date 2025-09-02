“No es normal”: miles de voces estallan contra la violencia y la falta de libertades. Esto y más en Hechos con Javier Alatorre

Esta noche en Hechos con Javier Alatorre: Miles de ciudadanos alzaron la voz en una protesta que sacudió las calles del país bajo un mismo lema: “No es normal”. Con pancartas, consignas y un grito unificado, exigieron freno a la violencia, el fin de las extorsiones y el respeto a las libertades que sienten cada vez más amenazadas.

Exoneran al hermano de López Obrador pese a sobornos y ahora reclama 400 millones

El hermano del expresidente López Obrador fue exonerado a pesar de recibir sobres con aportaciones ilegales de dinero.

#NoEsNormal que hayan exonerado al hermano del expresidente López Obrador aunque haya recibido sobres con aportaciones ilegales de dinero.



#NoEsNormal que hayan exonerado al hermano del expresidente López Obrador aunque haya recibido sobres con aportaciones ilegales de dinero.

Pero parece que eso no fue suficiente; Pío López Obrador amenazó públicamente al medio y al periodista que lo evidenciaron y exige 400

Ahora, busca una compensación de 400 millones de pesos argumentando que su imagen se vio afectada, lo que ha desatado críticas y debate público sobre la justicia y los privilegios en casos de corrupción.

Lluvia en evidencia: la Ciudad de México colapsa ante cada tormenta

Cada que llueve, la Ciudad de México enfrenta severos problemas de movilidad y servicios. Las tormentas evidencian la fragilidad de su infraestructura, desde drenajes saturados hasta calles inundadas, dejando claro que la capital aún no está preparada para afrontar fenómenos climáticos intensos.

Maratón entre ruinas: baches ponen en riesgo a participantes en CDMX

La precariedad de las calles de la Ciudad de México volvió a generar problemas serios: durante un maratón, dos corredores discapacitados sufrieron un accidente debido a los baches en el recorrido.

A pesar de que se les aseguró que el camino estaba en buenas condiciones, la realidad demostró lo contrario, evidenciando el riesgo que representa la falta de mantenimiento urbano.

Escándalo en la 4T: trabajadores obligados a vender boletos de la Lotería Nacional

Trabajadores de dependencias públicas denunciaron que son obligados a vender boletos de la Lotería Nacional, una práctica que claramente va en contra de la ley.

Este nuevo escándalo pone en evidencia presiones indebidas dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, generando críticas y cuestionamientos sobre la legalidad y ética de estas acciones.

La nueva corte: nuevos ministros asumen y transforman el poder judicial

Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia asumieron oficialmente sus cargos, marcando un cambio importante en el poder judicial del país.

Inicia una nueva etapa en la Suprema Corte. La jornada arrancó en la zona arqueológica de #Cuicuilco con la purificación de los bastones de mando y servicio entregados por comunidades indígenas.



Más tarde, en el #Zócalo, ocho ministros recibieron oficialmente los bastones.… pic.twitter.com/YjiSaAJtq8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 2, 2025

Su llegada promete influir en decisiones clave y redefine el rumbo de la Corte, generando expectativas sobre cómo se abordarán casos relevantes en los próximos años.

Nueva Suprema Corte bajo la lupa: origen polémico y lleno de cuestionamientos

La reciente renovación de la Suprema Corte y del poder judicial no ha estado exenta de controversia. Diversos sectores señalan que esta nueva etapa tiene un origen lleno de irregularidades, lo que genera dudas sobre la transparencia y legitimidad de las decisiones que se tomen en los próximos años.

La presidenta Claudia Sheinbaum entrega su primer informe de gobierno al Congreso

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó hoy su primer informe de gobierno ante el Congreso de la Unión, marcando el arranque oficial del nuevo año legislativo.

En su mensaje, detalló avances y retos de su administración, así como los principales programas y acciones que pretende impulsar durante su mandato.