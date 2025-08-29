Un nuevo mes trae consigo la apertura de inscripciones para diversos programas de apoyo social. Según la información disponible, en septiembre de 2025 se abrirán los registros para cuatro programas, de los cuales dos son de alcance federal y dos, de nivel estatal.

Cabe destacar que todos estos beneficios están dirigidos a la comunidad estudiantil. Para aquellos interesados en solicitar alguno de estos apoyos, es importante conocer las fechas clave y los requisitos necesarios.

Programas Bienestar: estas son las fechas de registro en septiembre

Las inscripciones se distribuirán a lo largo del mes. A partir del 1 de septiembre, se abrirá el registro para “Mi Beca Para Empezar”, un programa destinado a estudiantes de educación básica en escuelas públicas de la Ciudad de México.

Por otro lado, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, abrirá el registro para sus “Becas para Escuelas Particulares” del 3 al 26 de septiembre.

En cuanto a los programas federales, la “Beca Rita Cetina Gutiérrez” iniciará su registro el 15 de septiembre para estudiantes de secundaria de escuelas públicas en todo el país.

Se anticipa que este programa también habilitará inscripciones para los niveles de preescolar y primaria, aunque las fechas están por confirmarse. Adicionalmente, se prevé que las “Becas Benito Juárez” abran su registro para estudiantes de nivel medio superior y, para universitarios, el programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.

Requisitos para los programas Bienestar que abren registro en septiembre

Los requisitos para inscribirse varían en cada programa, pero generalmente se solicita documentación personal y académica tanto del estudiante como de los padres o tutores. Por ejemplo, la Beca Rita Cetina Gutiérrez requiere identificación oficial, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CURP y comprobante de estudios.

Beca Para Empezar



Fechas: El registro se abrirá el 1 de septiembre de 2025.

Alcance: Estudiantes de nivel básico en escuelas públicas de la Ciudad de México.

Requisitos: Identificación oficial del padre, madre o tutor; comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses); y CURP del beneficiario actualizada y certificada.

Becas para Escuelas Particulares (Edomex)



Fechas: El registro estará abierto del 3 al 26 de septiembre de 2025.

Alcance: Estudiantes de escuelas privadas en el Estado de México.

Requisitos: Acreditar residencia en el Estado de México, no contar con otra beca pública o privada, tener un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar anterior y presentar comprobante de ingresos de los tutores. Se requiere acta de nacimiento, comprobante de residencia, comprobante de inscripción y de calificaciones.

Beca Rita Cetina Gutiérrez



Fechas: El registro para secundaria iniciará el 15 de septiembre de 2025. Se anticipan fechas para preescolar y primaria.

Alcance: Estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo el país.

Requisitos: Identificación oficial del padre, madre o tutor; comprobante de domicilio; acta de nacimiento; CURP certificada y comprobante de estudios. Se debe contar con una cuenta Llave MX.

Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro



Fechas: Se espera que el registro de ambas becas se abra en septiembre.

Alcance: La Beca Benito Juárez es para estudiantes de nivel medio superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro para universitarios.

Requisitos Beca Benito Juárez: Acta de nacimiento y CURP del becario; comprobante de estudios; identificación oficial y CURP del padre, madre o tutor; y comprobante de domicilio.

Requisitos Jóvenes Escribiendo el Futuro: Contar con cuenta Llave MX; acta de nacimiento; identificación oficial; CURP certificada y de 2025; comprobante de domicilio; certificado de estudios de bachillerato; carta de motivos; una fotografía reciente en formato JPG; y un correo electrónico vigente.

Es importante que los interesados en estos apoyos se mantengan atentos a los anuncios oficiales de cada programa, ya que es posible que a lo largo del mes se anuncien inscripciones a otros programas.