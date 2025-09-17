Tráfico en CDMX hoy 17 de septiembre: Manifestaciones, marchas y bloqueos

La Ciudad de México enfrenta un caos vial este miércoles 17 de septiembre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha emitido una alerta por bloqueos, marchas manifestaciones y cierres en puntos clave, lo que generará tráfico intenso y desvíos para varias personas, especialmente en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes y Tlalpan.

De acuerdo con los anuncios más recientes, se espera la presencia de diversos grupos sociales que ocuparán avenidas estratégicas desde las primeras horas, lo que podría generar desvíos, embotellamientos prolongados y retrasos significativos para automovilistas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE CHOFER DE PIPA QUE EXPLOTÓ EN IZTAPALAPA: CIFRA DE FALLECIDOS SE ELEVA