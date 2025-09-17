Tráfico en CDMX hoy 17 de septiembre: Manifestaciones, marchas y bloqueos
¡Alerta vial HOY! Tráfico en la CDMX: Sigue este monitoreo en tiempo real de las marchas, bloqueos, manifestaciones y afectaciones durante este miércoles 17 de septiembre.
La Ciudad de México enfrenta un caos vial este miércoles 17 de septiembre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha emitido una alerta por bloqueos, marchas manifestaciones y cierres en puntos clave, lo que generará tráfico intenso y desvíos para varias personas, especialmente en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes y Tlalpan.
De acuerdo con los anuncios más recientes, se espera la presencia de diversos grupos sociales que ocuparán avenidas estratégicas desde las primeras horas, lo que podría generar desvíos, embotellamientos prolongados y retrasos significativos para automovilistas.
EN VIVO
¡Atento! Así están programadas las marchas para hoy
¡Tómalo en cuenta! Estas son las marchas programas en la CDMX para este día.
*A las 7:00 horas se prevé concentración de manifestantes en Estación del Metro Chabacano, alcaldía Cuauhtémoc y Deportivo 18 de Marzo, alcaldía Gustavo A. Madero.
*Considera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio, alcaldía Iztapalapa.
*Se espera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en los siguientes puntos:
1. Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
2. Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
3. Av. Paseo de la Reforma al cruce con Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
*Considera concentración de manifestantes a las 14:00 horas en los siguientes puntos:
1. Xicoténcatl no. 126, col. Del Carmen, alcaldía Coyoacán
2. Av. Insurgentes Sur no. 3000 y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
¡Alerta vial por presencia de manifestantes!
Manifestantes afectan la circulación en Constitución y Reforma, en la colonia San Pablo Chimalpa, alcaldía Cuajimalpa.
Alternativa Vial: Prol. Belisario Domínguez.
Tránsito abundante en Eje 2 Norte; ¿en qué zonas?
¡Alerta Vial! Tránsito abundante en Eje 2 Norte, desde Eje 1 Oriente Bole, hacia Eje 1 Poniente Guerrero.
#Alerta: Vecinos de la zona de Coapa, en #Tlalpan, sufren por las inundaciones ⚠️— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 17, 2025
Las lluvias continúan en el sur de la Ciudad de México, y con ellas, la angustia de los vecinos de la colonia Rinconada, en la alcaldía Tlalpan. Pese a que han pasado varias horas desde las… pic.twitter.com/jJGSy0pNcb
#CDMX | Socavón amenaza con tragarse un edificio⚠️— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 17, 2025
En la colonia San Andrés en @Alcaldia_Coy, los vecinos están desesperados. Un socavón de un metro de diámetro y metro y medio de profundidad ha aparecido por tercera vez en la calle América, justo frente a la dirección de… pic.twitter.com/RzYrbJVevc
#Clima: Se esperan #lluvias intensas en gran parte de México 🌧️— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 17, 2025
¡Toma tus precauciones! Este miércoles se esperan lluvias intensas en gran parte de la República Mexicana, debido a los remanentes del ciclón tropical #Mario, un monzón mexicano y una zona de baja presión.
Las… pic.twitter.com/frIRT57pGu
¡Toma en cuenta este dato antes de salir!
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este miércoles 17 de septiembre, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 17, 2025
El #HoyNoCircula del miércoles 17 de septiembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/JJasvhUov5
¡Muy buenos FIAS!
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este miércoles 17 de septiembre del 2025.