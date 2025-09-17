Logo InklusionSitio accesible
Tráfico en CDMX hoy 17 de septiembre: Manifestaciones, marchas y bloqueos

¡Alerta vial HOY! Tráfico en la CDMX: Sigue este monitoreo en tiempo real de las marchas, bloqueos, manifestaciones y afectaciones durante este miércoles 17 de septiembre.

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
Tráfico en CDMX hoy 17 de septiembre Manifestaciones marchas y bloqueos. En la imagen se observa a un conjunto de manifestantes cerrando una de las principales vialidades de la Ciudad de México.
Tráfico en CDMX hoy 17 de septiembre: Manifestaciones, marchas y bloqueos|‘X’ OVIAL

La Ciudad de México enfrenta un caos vial este miércoles 17 de septiembre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha emitido una alerta por bloqueos, marchas manifestaciones y cierres en puntos clave, lo que generará tráfico intenso y desvíos para varias personas, especialmente en zonas como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes y Tlalpan.

De acuerdo con los anuncios más recientes, se espera la presencia de diversos grupos sociales que ocuparán avenidas estratégicas desde las primeras horas, lo que podría generar desvíos, embotellamientos prolongados y retrasos significativos para automovilistas.

¡Atento! Así están programadas las marchas para hoy

¡Tómalo en cuenta! Estas son las marchas programas en la CDMX para este día.

*A las 7:00 horas se prevé concentración de manifestantes en Estación del Metro Chabacano, alcaldía Cuauhtémoc y Deportivo 18 de Marzo, alcaldía Gustavo A. Madero.

*Considera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez, colonia Granjas San Antonio, alcaldía Iztapalapa.

*Se espera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en los siguientes puntos:

1. Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

2. Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

3. Av. Paseo de la Reforma al cruce con Insurgentes Centro, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

*Considera concentración de manifestantes a las 14:00 horas en los siguientes puntos:

1. Xicoténcatl no. 126, col. Del Carmen, alcaldía Coyoacán

2. Av. Insurgentes Sur no. 3000 y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

¡Alerta vial por presencia de manifestantes!

Manifestantes afectan la circulación en Constitución y Reforma, en la colonia San Pablo Chimalpa, alcaldía Cuajimalpa.

Alternativa Vial: Prol. Belisario Domínguez.

Tránsito abundante en Eje 2 Norte; ¿en qué zonas?

¡Alerta Vial! Tránsito abundante en Eje 2 Norte, desde Eje 1 Oriente Bole, hacia Eje 1 Poniente Guerrero.

Mantente informado mientras te enteras de las marchas y bloqueos en la CDMX

Mientras te enteras de las marchas y bloqueos en la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

¡Toma en cuenta este dato antes de salir!

¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este miércoles 17 de septiembre, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:

¡Muy buenos FIAS!

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este miércoles 17 de septiembre del 2025.

