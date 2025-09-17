VIDEO: Abuchean a David Monreal en Zacatecas por decir “Viva la Cuarta Transformación” en Grito de Independencia

En un evento que prometía ser una celebración de la unidad nacional, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, vivió un momento de tensión al ser abucheado por la multitud durante la conmemoración del Grito de Independencia. El incidente fue captado en video y viralizado en redes sociales y aquí te contamos qué pasó.

Abuchean a David Monreal por gritar “Viva la Cuarta Transformación”

Como es común, en cada plaza principal del país, miles se congregan para escuchar a sus autoridades, replicar el Grito de Dolores, un ritual cívico que celebra la historia, pero en esta ocasión, la plaza de armas de Zacatecas vivió un momento de descontento por parte de su gobernador.

Mientras David Monreal enlistaba los tradicionales “Vivas”, la inclusión del "¡Viva la Cuarta Transformación!”, provocó una reacción inmediata por parte de las personas que se encontraban en la plaza. En lugar de vítores, la respuesta fue un sonoro abucheo, una muestra clara del descontento por parte de la población con la gestión morenista.

Momento incómodo para David Monreal por buscar quedar bien.



El gobernador de Zacatecas fue abucheado tras gritar “¡Viva la Cuarta Transformación!”. pic.twitter.com/OuR3kzqOr3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 17, 2025

¿Por qué abuchearon a David Monreal en el Grito de Independencia de Zacatecas?

La reacción negativa de la ciudadanía no es algo raro, pues en los últimos meses, el estado de Zacatecas ha enfrentado una escalada de violencia e inseguridad, una situación que ha generado preocupación y frustración entre sus habitantes. Además, las críticas a la administración de Monreal, especialmente en temas como el manejo de la seguridad pública y el desarrollo económico, han sido constantes.

El incidente durante el Grito de Independencia se interpreta como una manifestación del hartazgo social, pues además recordemos que David Monreal forma parte de la dinastía de este apellido, pues su hermano Ricardo Monreal fue también gobernador del estado y ahora su otro hermano, Saúl, busca el mismo puesto, un claro ejemplo de nepotismo.

Aunque los tres hermanos sostienen que la unidad prevalece, los mensajes dejan claro que en Zacatecas la política se entrelaza con la vida personal. Por ahora, los Monreal insisten en que no hay ruptura, pero el debate interno sigue marcando la ruta hacia el 2027.