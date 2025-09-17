Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX: ¿qué pasa hoy 17 de septiembre? Marcha de seguridad en Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 17 de septiembre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Interior del Metro CDMX en la Línea A
¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX HOY miércoles 17 de septiembre de 2025?|Arturo Engels

Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro CDMX; en Fuerza Informativa Azteca te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de hoy miércoles 17 de septiembre.

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro de la Ciudad de México, además del avance de trenes en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

EN VIVO

Marcha de seguridad en Línea 2 y 3

¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que continúa con uns marcha de seguridad en Líneas 2 y 3.

Revisión de tren en Línea 5

¿Qué pasa en Línea 5? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una revisión de tren en la Línea 5.

Marcha de seguridad en Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A; esto debido a la presencia de lluvias den diferentes zonas de la CDMX.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya se encuentra abierta en su totalidad, después de estar parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

