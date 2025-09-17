Metro CDMX: ¿qué pasa hoy 17 de septiembre? Marcha de seguridad en Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 17 de septiembre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro CDMX; en Fuerza Informativa Azteca te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de hoy miércoles 17 de septiembre.
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro de la Ciudad de México, además del avance de trenes en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Marcha de seguridad en Línea 2 y 3
¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que continúa con uns marcha de seguridad en Líneas 2 y 3.
#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 2 y 3. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025
Revisión de tren en Línea 5
¿Qué pasa en Línea 5? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una revisión de tren en la Línea 5.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 5, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025
Marcha de seguridad en Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A; esto debido a la presencia de lluvias den diferentes zonas de la CDMX.
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025
Toma previsiones.
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy miércoles 17 de septiembre de 2025
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya se encuentra abierta en su totalidad, después de estar parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 13° C pic.twitter.com/e2QWsDYjAy— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 17, 2025