“Queremos paz": Convocan a marcha ciudadana en contra de la violencia en Sinaloa, ¿cuándo y a qué hora será?

La sociedad sinaloense, cansada de la inseguridad y violencia que afecta al estado, ha convocado a una marcha ciudadana por la paz. Con el lema “Ya basta, queremos paz”, la convocatoria busca visibilizar el hartazgo social y seguir exigiendo a las autoridades un alto a la guerra interna que se vive desde hace ya un año.

“Te invito a que este domingo 7 de septiembre vengas a la marcha ciudadana que estamos organizando a favor de la paz, ya basta queremos paz, es muy importante que acudas en familia, a que lleves tu cartulina, tu letrero y manifiestes tus inquietudes, manifiestes tu dolor por el que estás pasando, para que todo México se entere. Vamos en familia, es una gran marcha ciudadana, este 7 de septiembre, 8:30 de la mañana, de la Lunita a Catedral, todos vestidos de blanco, todos agarrados de la mano, todos a favor de Sinaloa”, se expresó en un video.

“Ya basta, queremos paz": ¿A qué hora, cuándo y dónde comenzará la marcha en Sinaloa?

La movilización está programada para el domingo 7 de septiembre, con punto de reunión a las 8:30 de la mañana. La ruta de la marcha, que se ha diseñado para simbolizar un recorrido por la ciudad, partirá de la icónica capilla de La Lomita y culminará en la Catedral de Culiacán.

Los organizadores han hecho un llamado a los participantes para que se vistan de blanco, un color que simboliza la paz y la no violencia. Se invita a los asistentes a llevar cartulinas y letreros para expresar sus inquietudes y manifestar el dolor que la situación de inseguridad ha provocado en la comunidad.

¿Por qué se realizará la marcha en Sinaloa? El contexto detrás del hartazgo social

El próximo martes 9 de septiembre se cumple un año desde que empezó una de las jornadas más violentas en el estado de Sinaloa, esto, por la guerra interna que se desató entre las facciones de Los Mayitos y Los Chapitos tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada por parte de Estados Unidos.