Marchas CDMX: Calles cerradas y otras afectaciones que tendrá la capital hoy 9 de septiembre 2025
Consulta las afectaciones y calles cerradas en la capital hoy 9 de septiembre de 2025; síguenos en vivo y no llegues tarde por las marchas CDMX.
Este martes 9 de septiembre, se anticipa una jornada con diversas movilizaciones y marchas CDMX, por lo que se recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha informado sobre la agenda de eventos programados, que incluye un total de dos marchas, cinco concentraciones, tres rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento a lo largo del día en distintas alcaldías.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 09 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 9, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/vtfuUDf6Ik
Avance lento en Tlalpan por choque
#AlertaVialFIA | El avance es lento sobre la Calzada de Tlalpan desde Churubusco y hacia el Estadio Azteca por el choque de una camioneta contra un bolardo debajo de un puente peatonal en la esquina de Tlalpan y Corola en la colonia El Reloj en Coyoacán.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 9, 2025
Vía. @isidrocorro pic.twitter.com/lsjbMZiMAP
Concentraciones en la CDMX hoy
En cuanto a las concentraciones, el colectivo “La Comuna 4:20” protagonizará varias reuniones en la alcaldía Cuauhtémoc para promover sus demandas relacionadas con el consumo de cannabis.
A las 10:00 horas se reunirán en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México.
Posteriormente, a las 12:00 horas, tendrán presencia en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y en el Jardín “Luis Pasteur”.
Finalmente, a las 13:00 horas, se congregarán en Avenida Paseo de la Reforma No. 41. A través de estas acciones, el colectivo busca establecer un diálogo político con los legisladores para impulsar la creación de espacios de consumo regulado y seguro para los usuarios, así como fortalecer su presencia comunitaria.
La jornada concluirá con actividades de movilidad no motorizada. En la alcaldía Azcapotzalco, el grupo de ciclistas “Chayito Baikers” ha convocado a una rodada nocturna que iniciará a las 20:30 horas. El punto de partida será el Jardín Miguel Hidalgo, en el centro de la demarcación, y su destino final será el Zócalo de la Ciudad de México, en un recorrido que cruzará importantes vialidades de la capital. Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones ante el paso del contingente.
Marchas CDMX HOY
Las principales movilizaciones comenzarán desde temprano en la alcaldía Cuauhtémoc. A las 7:00 horas, un contingente de Petroleros y Mexicanos del Sureste tiene programado partir del Ángel de la Independencia con rumbo a Palacio Nacional. El objetivo de esta marcha es exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos y prestaciones laborales, buscando visibilizar sus demandas ante la sede del poder ejecutivo federal.
Más tarde, a las 10:00 horas, se llevará a cabo una segunda marcha organizada por la asociación civil No Más Hijos Rehenes. Esta movilización partirá de la Cámara de Diputados, en la alcaldía Venustiano Carranza, y se dirigirá hacia el Senado de la República. La manifestación se enmarca en la conmemoración del “Día Internacional Contra Las Falsas Denuncias” y tiene como propósito defender la dignidad y la justicia para aquellas personas que han sido afectadas por acusaciones infundadas, las cuales han resultado en encarcelamientos, daños irreparables y la separación de sus familias.