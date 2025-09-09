Marchas CDMX: Calles cerradas y otras afectaciones que tendrá la capital hoy 9 de septiembre 2025

En cuanto a las concentraciones, el colectivo “La Comuna 4:20” protagonizará varias reuniones en la alcaldía Cuauhtémoc para promover sus demandas relacionadas con el consumo de cannabis.

A las 10:00 horas se reunirán en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México.

Posteriormente, a las 12:00 horas, tendrán presencia en el Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” y en el Jardín “Luis Pasteur”.

Finalmente, a las 13:00 horas, se congregarán en Avenida Paseo de la Reforma No. 41. A través de estas acciones, el colectivo busca establecer un diálogo político con los legisladores para impulsar la creación de espacios de consumo regulado y seguro para los usuarios, así como fortalecer su presencia comunitaria.

La jornada concluirá con actividades de movilidad no motorizada. En la alcaldía Azcapotzalco, el grupo de ciclistas “Chayito Baikers” ha convocado a una rodada nocturna que iniciará a las 20:30 horas. El punto de partida será el Jardín Miguel Hidalgo, en el centro de la demarcación, y su destino final será el Zócalo de la Ciudad de México, en un recorrido que cruzará importantes vialidades de la capital. Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones ante el paso del contingente.