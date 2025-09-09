Mapa del caos: Avance del Metro CDMX hoy, 9 de septiembre de 2025. Reporte en vivo de líneas lentas
¿Te quedaste dormido hoy? Toma previsiones si usas el Metro CDMX para ir a tu trabajo o a la escuela este martes 9 de septiembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este martes 9 de septiembre de 2025, con el fin de que planees tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Ten en cuenta que la Línea 1 continúa en proceso de modernización y únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Si necesitas llegar a estaciones cerradas como Observatorio, Tacubaya o Juanacatlán, puedes hacerlo mediante el servicio emergente de la RTP, disponible como alternativa de traslado.
EN VIVO
Retrasos en línea 7
Usuarios destacan que hay muchas personas en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario, además que el avance de trenes es muy lento a estas horas.
@MetroCDMX Metro L7 hasta el keke muy lento el. Servicio— Angie (@chiquis_0304) September 9, 2025