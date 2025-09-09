Incendio en departamento alerta a vecinos en Coyoacán; consume ropa y muebles| Mientras Dormía

¡Susto en la CDMX! Un incendio en un departamento, ubicado en calles de la colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, provocó la movilización de los servicios de emergencia; no hubo heridos.

Vecinos de la zona comenzaron a percibir un intenso olor a humo que provenía del tercer piso de este edificio; se desconoce la razón que provocó las llamas.

Llamas logran llegar a la recámara y consumen ropa y algunos muebles

Al notar el fuerte olor a humo, alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes llegaron unos minutos más tarde para poder apagar el incendio y auxiliar a los afectados.

El incendio provocó daños en la recámara, en algunos muebles, además de consumir la ropa que se encontraba en el lugar.

Afortunadamente, el siniestro no dejó personas heridas, por lo que solo se reportó el susto de los habitantes del edificio, así como las pérdidas materiales.

#MientrasDormía | 🔥 Incendio en Santa Úrsula Coapa moviliza a bomberos; no hubo heridos, solo pérdidas materiales.



Además, en la colonia Doctores, mujer venezolana resulta lesionada tras chocar en moto; fue hospitalizada y hubo acuerdo con el conductor.



Así transcurrió la… pic.twitter.com/8zKmfS4XUZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 9, 2025

Mujer venezolana resulta lesionada en accidente de auto en la Cuauhtémoc

En otro punto de la Ciudad de México, una mujer venezolana resultó herida tras sufrir un accidente vehicular, en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Testigos aseguran que la mujer, que circulaba a bordo de una motocicleta, intentaba incorporarse a la avenida, cuando u automóvil de color rojo se impacto contra ella.

Paramédicos arribaron al lugar de los hechos para brindar los primero auxilios a la lesionada, tras estabilizarla, fue trasladada a un hospital cercano para su atención.

El conductor del automóvil y la lesionada, lograron llegar a un acuerdo, por lo que no fue necesaria la intervención del Ministerio Público. Se desconoce el estado de salud de la mujer venezolana.

¿Qué hacer en caso de un incendio en la CDMX?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.