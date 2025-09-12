VIDEO: Usuarias enfrentan y detienen a hombre vestido de mujer en Línea A del Metro CDMX

Durante este jueves se registró un presunto caso de acoso dentro del vagón exclusivo para mujeres de la Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Un hombre, vestido de mujer, fue sorprendido realizando actos indebidos hacia una pasajera.

¿Qué paso en la Línea A del metro?

Usuarias del vagón exclusivo de mujeres de la Línea A, descubrieron a un hombre vestido de mujer dentro del tren, por lo que comenzaron exponerlo, y pidiendo que no lo dejaran bajar para pedir el apoyo de las autoridades.

Gracias a la rápida reacción de las usuarias dentro del vagón, el sujeto fue retirado del tren antes de que la situación escalara.

Detienen a sujeto que se vistió de mujer en la Línea A del Metro CDMX|Captura de pantalla

Minutos después, elementos de seguridad del Metro CDMX atendieron el auxilio solicitado y aseguraron a la persona señalada, quien fue trasladada a la agencia especializada, donde se definirá su situación jurídica.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó a través de redes sociales, generando indignación entre los usuarios del Metro.

Mientras que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la vigilancia en trenes, andenes y pasillos se mantiene de forma permanente para prevenir el mal uso de las instalaciones y atender cualquier eventualidad que ponga en riesgo a los usuarios.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de acoso o conducta indebida al personal del Metro o a la policía asignada en las estaciones.

Mujer encara a hombre por acosarla en el Metro de la CDMX

Otro caso de acoso se presentó el pasado julio, cuando una mujer en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un sujeto, quien le mostró sus partes íntimas en inmediaciones de la Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes.

En la grabación se escucha a la mujer decir que el sujeto, quien fue arrestado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), comentó que mostró sus partes íntimas a ella porque, según él, iba a hacer del baño adentro del vagón.

La usuaria expresó que lo que el hombre hizo no tenía sentido, por lo que decidió proceder legalmente contra este hombre.