Mario Delgado llama a Morena a cerrar filas rumbo a elecciones 2023

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, llamó a todos los militantes del partido a cerrar filas rumbo a las elecciones de 2023 en Coahuila y en el Estado de México (Edomex).

El líder nacional de Morena dijo que lo mejor que le puede pasar a la oposición es que haya divisiones al interior del partido, luego de las acusaciones del senador Armando Guadiana contra Ricardo Mejía y Jesús Ramírez de frenar su candidatura para la gubernatura de Coahuila en el siguiente año.

Mario Delgado pidió a todos los militantes de Morena a resistir las “trampas de la derecha”, ya que en el estado el partido se mantiene a la cabeza de las preferencias y Coahuila será el último reducto del PRI.

“Tenemos que resistir las trampas que nos ponga la derecha. No hay que pelearnos, hay que mantenernos unidos, lo mejor que le puede pasar al PRI y al PAN es que nos peleemos. Los voy a invitar a platicar a los tres y a quien otro que se quiere apuntar y cerremos filas y estemos a la altura del cambio”, indicó.

Mario Delgado confía en aprobación de reforma de Fuerzas Armadas

El líder nacional de Morena cree que la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 se apruebe y reconoció la labor de Adán Augusto en los estados.

Mario Delgado también pidió a la oposición elevar el debate en el Congreso de la Unión, ya que no demuestran preocupación por la seguridad del país, por lo que justificó que el secretario de Defensa haya rechazado reunirse con los diputados.

Sobre los destapados del PRI para las elecciones de 2023, Mario Delgado dijo que la oposición no tiene proyecto y minimizó su poder de convocatoria, incluso en tono irónico sugirió algunos nombres para nombrar al nuevo frente opositor.

“No son unidos, son como unos nidos como cuervos, aves de rapiña, algunos nombres que podrían tener: Pifia sería el Partido Independiente de Financieros Intransigentes y Acelerados; podrían también llamarse Pélame, porque cada vez tienen menos capacidad de convocatoria, les queda bien el Pélame, Partido de Élite Liberales Ansiosas del México Empresarial; la otra es pues que se llamen los Finolis: el Frente Independiente de Neoliberales, hay distintos nombres para la oposición”, propuso.