Reportan hallazgo sin vida de Amanda Lizbeth Ramírez Herrera, maestra desaparecida en Edomex

La maestra Amanda Lizbeth Ramírez Herrera, de 26 años de edad, fue reportada como desaparecida en compañía de su expareja José Luis ‘N’ en el municipio de Tejupilco, Edomex, el pasado sábado 30 de agosto. Tras una semana de intensos operativos de búsqueda urgentes, en horas recientes fue confirmada su localización sin vida.

A través de redes sociales, grupos de búsqueda compartieron que el cuerpo de Amanda Lizbeth Ramírez Herrera fue hallado al interior de una milpa del barrio Las Mesitas, en Tejupilco.

¿Qué se sabía sobre la desaparición de Amanda Lizbeth Ramírez Herrera?

Amanda fue vista por última vez en la colonia Las Rosas, en compañía de su expareja, identificado como José Luis “N”, quien hasta el momento continúa sin ser localizado. Desde entonces, sus familiares iniciaron una jornada de búsqueda que incluyó la difusión de su ficha oficial y recorridos en municipios vecinos, sin obtener resultados inmediatos.

El viernes por la tarde, policías locales recibieron un reporte ciudadano sobre la presencia de un cuerpo en una milpa del barrio de Las Mesitas. Al acudir al sitio, confirmaron que correspondía a una mujer joven, cuyo estado de descomposición dificultó determinar de inmediato si presentaba huellas de violencia. Más tarde, familiares reconocieron que se trataba de Amanda Lizbeth.

El hallazgo provocó indignación y tristeza entre la comunidad de Tejupilco, donde era conocida por su labor docente. Organizaciones y colectivos feministas señalaron que este caso refleja, una vez más, la vulnerabilidad de las mujeres en la región de la ‘Puerta de Tierra Caliente’ y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección y atención temprana ante denuncias de desaparición.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, será la necropsia la que determine las causas de la muerte y si existen indicios de feminicidio. Mientras tanto, la búsqueda de José Luis “N” continúa, pues es considerado una pieza clave para esclarecer lo sucedido en las horas posteriores a la desaparición de la joven.

La tragedia de Amanda Lizbeth Ramírez Herrera no solo deja luto en su familia y en sus alumnos, también encendió las alarmas sobre la violencia de género en el Estado de México, entidad que año con año encabeza las cifras de desapariciones y feminicidios en el país.

