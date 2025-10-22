Entre lluvias, aguas negras y abandono: San Pedro Cholula, Ocoyocac, sobrevive con tarimas y canoas

Las calles de San Pedro Cholula, en Ocoyocac, Estado de México, se han convertido en canales improvisados. Desde hace más de dos meses, la comunidad permanece bajo el agua, luego de las intensas lluvias que azotaron el valle de Toluca.

Son al menos siete calles las que permanecen inundadas, cubiertas por aguas negras que alcanzan hasta un metro y medio de profundidad. Para poder trasladarse, los habitantes utilizan canoas o construyen tarimas de madera que sirven como puentes improvisados entre una casa y otra.

Tarimas y canoas: la única forma de moverse entre el agua

Más de mil 500 personas se encuentran afectadas. Algunos utilizan las canoas para ir al trabajo, a la escuela, a comprar víveres, gas o tirar la basura, mientras otros cruzan sobre estructuras que ellos mismos fabricaron; sin embargo, las tarimas se fracturan con el uso constante, aumentando el riesgo de caídas y lesiones, sobre todo entre niños y adultos mayores.

Los vecinos aseguran que las aguas estancadas desprenden fuertes olores y ya han aparecido moscos y animales, lo que eleva el temor a enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Pese a la gravedad, denuncian que las autoridades municipales, estatales y federales no han intervenido para solucionar el problema.

Un llamado urgente a las autoridades

Los habitantes piden trabajos de desazolve y saneamiento, pues la situación no sólo afecta su salud, sino también la economía local. Comerciantes han reportado pérdidas por falta de clientes, y muchos aseguran que ya no pueden vivir en estas condiciones.

“Nos estamos acostumbrando a vivir sobre el agua, pero no queremos hacerlo”, lamentan los vecinos, quienes esperan que la ayuda llegue antes de que las lluvias vuelvan a empeorarlo todo.

Inundaciones y lluvias, un problema que afecta a todo el país

Las recientes lluvias torrenciales no sólo han golpeado al Edomex y la CDMX. El 9 y 10 de octubre, Veracruz enfrentó una de las peores tragedias climáticas de los últimos años: Más de 30 personas perdieron la vida y 14 más desaparecieron, mientras comunidades enteras quedaron bajo el agua.

En total, las afectaciones por las lluvias e inundaciones en Veracruz, Puebla, Querétaro e Hidalgo dejaron más de 70 víctimas oficiales, desatando una ola de indignación social por la falta de respuesta oportuna de las autoridades.