Reporte del Metro CDMX en vivo hoy, 31 de agosto de 2025: Sigue el avance de trenes y los incidentes al minuto
Consulta en FIA el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX este domingo 31 de agosto y toma precauciones para evitar retrasos en tus traslados.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte este domingo 31 de agosto de 2025 el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con la finalidad de que tomes precauciones al trasladarte en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
¡Importante! La Línea 1 del Metro CDMX continúa en proceso de modernización, por lo que únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para llegar a las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya, y Juanacatlán, los usuarios cuentan con un servicio alterno de autobuses RTP.
EN VIVO
Retrasos en Línea 2
Pasajeros de la Línea 2 aseguran que llevan 10 minutos esperando a que salga un tren en la terminal Tasqueña, rumbo a Cuatro Caminos.
Diez minutos esperando tren en tasqueña, vaya servicio tan nefasto— ruleiro (@rul077) August 31, 2025