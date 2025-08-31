Reporte del Metro CDMX en vivo hoy, 31 de agosto de 2025: Sigue el avance de trenes y los incidentes al minuto

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte este domingo 31 de agosto de 2025 el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX, con la finalidad de que tomes precauciones al trasladarte en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¡Importante! La Línea 1 del Metro CDMX continúa en proceso de modernización, por lo que únicamente ofrece servicio de Pantitlán a Chapultepec en ambos sentidos. Para llegar a las estaciones que permanecen cerradas: Observatorio, Tacubaya, y Juanacatlán, los usuarios cuentan con un servicio alterno de autobuses RTP.

