Noroña rechaza escolta de la FGR tras ataque verbal de “Alito” Moreno

La disputa entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno volvió a encender el escenario político nacional. Este viernes 05 de septiembre, el senador reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) le había asignado una escolta de la Guardia Nacional luego de denunciar agresiones por parte del líder del PRI y cinco legisladores más. Sin embargo, tras una serie de críticas públicas, decidió rechazar la protección.

“Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”, declaró Noroña en redes sociales.

Acabo de platicar con los elementos de la @GN_MEXICO_ y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la @FGRMexico. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 5, 2025

La respuesta de “Alito” Moreno: “Cobarde y chillón”

Horas antes, “Alito” Moreno había publicado un mensaje dirigido a Noroña en X (antes Twitter), acusándolo de gastar recursos públicos para su seguridad: “Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”.

Las declaraciones de Moreno desataron una ola de comentarios en redes sociales y elevaron la tensión entre Morena, PT y PRI.

Cobarde @fernandeznorona, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!



Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón. pic.twitter.com/CouUAgqtad — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 5, 2025

El contexto: sesión legislativa llena de insultos entre Noroña y “Alito”

El enfrentamiento entre Noroña y “Alito” se originó durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el pasado 27 de agosto, que terminó en gritos, insultos y acusaciones. El punto de discordia fue un tema agendado por Morena, PT y PVEM titulado: “Solicitud del PRI y del PAN de intervención militar en México por parte del Ejército de los Estados Unidos”.

Este enunciado encendió la indignación de la oposición. Mientras Noroña aclaró que él no registró ese título, senadores de Morena como Alma Rosa de la Vega acusaron a la panista Lilly Téllez de “declaraciones irresponsables y traición a la patria”.

La polémica exhibe el clima de polarización política en México, con acusaciones cruzadas sobre narcopolítica y cooperación internacional para combatir el crimen organizado. La renuncia de Noroña a la escolta asignada por la FGR suma un nuevo episodio al enfrentamiento entre bloques legislativos.