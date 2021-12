Tenemos la tarea de pacificar Michoacán sin declarar la guerra: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su gobierno tiene pendiente la tarea de pacificar Michoacán, sin declararle la guerra a ningún grupo del crimen organizado para proteger a los ciudadanos.

Desde Morelia, el mandatario dijo que está evaluando el plan que ya se echó a andar para lograr la paz y la tranquilidad en el estado, a pesar “de la herencia que se recibió de grupos delictivos que han operado desde hace muchos años”.

“Se está trabajando sin declararle la guerra a ningún grupo delictivo, buscando proteger a la gente y atender las causas que originan la violencia”, declaró el presidente en conferencia mañanera.

#EnLaMañanera | En Michoacán, el presidente @lopezobrador_ reiteró que su gobierno evitará que jóvenes se sumen a filas de organizaciones criminales pic.twitter.com/4ruF7HADHT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 3, 2021

AMLO señaló que la verdadera confrontación con los grupos de la delincuencia organizada se enfoca en los jóvenes, para evitar que sean “el semillero” de los grupos que originan la violencia en la entidad.

El objetivo, continuó el mandatario, es “quitarles el semillero, que no puedan contar con un ejército de reserva para delinquir, porque antes no se atendía a los jóvenes, no había ningún programa de atención”.

A los jóvenes nada más se les llamaba ‘ninis’, de manera despectiva, pero no se hacía nada para garantizar su derecho a la educación y el trabajo como se hace en la actualidad.

Programas sociales, estrategia para alcanzar la paz en Michoacán

El presidente López Obrador expuso que para pacificar Michoacán es necesario trabajar con “el bien”, pues “no se puede enfrentar el mal con el mal”, motivo por el que no se declara la guerra a los grupos delictivos que operan en este territorio.

“La paz es fruto de la justicia, no se puede enfrentar el mal con el mal, hay que enfrentarlo haciendo el bien, esa es la estrategia que se está aplicando, por eso los programas de bienestar que se llevan a cabo en todos los pueblos de Michoacán”, añadió AMLO.

Mencionó que el presupuesto que se destina a Michoacán tiene el objetivo de apoyar a todos los habitantes, sobre todo con entregas directas de apoyos, sin intermediación de organizaciones o dependencias.

Por su parte, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que con el apoyo del Gobierno de la República se registra un avance en temas de seguridad y en el cumplimiento de pagos al magisterio.

“Hemos avanzado, siempre con el apoyo del Gobierno de la República, recibimos al estado con falta de pagos al magisterio , cinco quincenas sin pago, vías del ferrocarril tomadas y con inseguridad”, dijo el mandatario estatal.

#EnLaMañanera | En medio de las constantes movilizaciones de maestros de la #CNTE en Michoacán, por la falta de pago de quincenas, autoridades federales y estatales acordaron que se pagarán aguinaldo y prestaciones pic.twitter.com/gRxFozrxhc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 3, 2021

Aseguró que dicho pago ya está al corriente, al cubrirse mil 800 millones de pesos, y además está garantizado el cierre del año para el magisterio, con la cobertura al 100 por ciento de sus salarios, aguinaldos, prestaciones y bonos.

Finalmente, AMLO expresó que está contento por la llegada de Alfredo Ramírez a la gubernatura de Michoacán. “Era mucho pueblo para tan poco gobierno que se tenía, para gobernantes que no estaban a la altura de los michoacanos, ahora es distinto y eso es una garantía de que el estado va a salir adelante”, concluyó.