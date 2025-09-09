¿Solo es un chipi chipi? Lluvias sorprenden a la CDMX: afectaciones y reportes. Se activa la Alerta Amarilla
Sigue aquí el minuto a minuto de las lluvias en la CDMX: reportes sobre encharcamientos, afectaciones viales y las zonas con mayor riesgo. Saca tu paraguas.
La Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada con lluvias, las cuales, ya provocaron la activación de la Alerta Amarilla en varias alcaldías. Aquí te damos a conocer las afectaciones por los chubascos.
Autoridades capitalinas piden a la población extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y tránsito lento, mientras se reportan afectaciones en distintas zonas de la capital.
EN VIVO
Alerta Amarilla activa
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes 9 de septiembre y la madrugada del miércoles 10 en las alcaldías:
Álvaro Obregón
Coyoacán
Cuajimalpa
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Xochimilco
Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes 09/09/2025 y madrugada del miércoles 10/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob, @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/zD4Eg8fpp5— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 9, 2025