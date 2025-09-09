Logo InklusionSitio accesible
¿Solo es un chipi chipi? Lluvias sorprenden a la CDMX: afectaciones y reportes. Se activa la Alerta Amarilla

Sigue aquí el minuto a minuto de las lluvias en la CDMX: reportes sobre encharcamientos, afectaciones viales y las zonas con mayor riesgo. Saca tu paraguas.

Escrito por: Alejandra Gómez
Afectaciones viales tras las lluvias en la CDMX
Activan Alerta Amarilla en varias alcaldías de la CDMX por presencia de lluvias|Especial

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada con lluvias, las cuales, ya provocaron la activación de la Alerta Amarilla en varias alcaldías. Aquí te damos a conocer las afectaciones por los chubascos.

Autoridades capitalinas piden a la población extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y tránsito lento, mientras se reportan afectaciones en distintas zonas de la capital.

Alerta Amarilla activa

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes 9 de septiembre y la madrugada del miércoles 10 en las alcaldías:
Álvaro Obregón
Coyoacán
Cuajimalpa
Iztapalapa
Magdalena Contreras
Xochimilco

