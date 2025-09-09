¿Solo es un chipi chipi? Lluvias sorprenden a la CDMX: afectaciones y reportes. Se activa la Alerta Amarilla

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta una jornada con lluvias, las cuales, ya provocaron la activación de la Alerta Amarilla en varias alcaldías. Aquí te damos a conocer las afectaciones por los chubascos.

Autoridades capitalinas piden a la población extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y tránsito lento, mientras se reportan afectaciones en distintas zonas de la capital.