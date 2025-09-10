VIDEO: Asesinan a joven despachador en asalto a gasolinera de Zacatepec, Morelos

Se registró un violento asalto en Zacatepec, Morelos la noche del lunes 8 de septiembre, cuando un despachador de la gasolinera fue asesinado mientras cumplía su jornada laboral en una estación de servicio ubicada en la colonia Benito Juárez.

¿Cómo fue el asalto en la gasolinera de Zacatepec, Morelos?

El ataque ocurrió cuando dos hombres armados llegaron al lugar para asaltar. Las cámaras de seguridad captaron cómo los delincuentes, vestidos con pantalón negro y sudaderas (una gris y otra azul), intimidaron a la víctima, incluso lo golpearon en un par de ocasiones, el joven intentó defenderse y alcanzó a golpear a uno de los agresores, pero el segundo sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza.

ASALTO EN GASOLINERA DE ZACATEPEC DEJA A EMPLEADO HERIDO



Dos sujetos asaltaron a empleados de una gasolinera ubicada en la carretera Zacatepec-Zapata, en la colonia Benito Juárez de Zacatepec. Durante el hecho, uno de los trabajadores intentó defenderse, pero fue atacado con un… pic.twitter.com/nCWf3EaRZ6 — ALM Noticias (@AlmNoticias) September 9, 2025

El trabajador cayó herido y fue trasladado de urgencia a un hospital, pero horas después perdió la vida. Medios locales señalan que la identidad del empleado es Brayan Andrés Salgado, un joven de apenas 23 años. El video del ataque circula en redes sociales, generando indignación entre los habitantes de Zacatepec y los usuarios de redes sociales quienes dicen estar cansados de la inseguridad en todo el país.

El presidente municipal de Zacatepec, José Luis Maya Torres, lamentó el hecho y aseguró que espera que las autoridades den con los responsables. “Estos hechos pueden pasar en cualquier parte, pero rechazamos la violencia. Estamos trabajando para tener más elementos de seguridad e infraestructura”, dijo.

El presidente municipal de Zacatepec José Luis Maya Torres repudió los hechos en los que un joven fue atacado a balazos tras un intento de robo en una gasolinera en la colonia Benito Juárez. pic.twitter.com/IQRMqlBBKR — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) September 9, 2025

Supuestamente la Fiscalía General del Estado ya está investigando este asalto que terminó con la vida de un joven despachador, pero hasta el momento no hay un comunicado oficial por parte de las autoridades.

Homicidios y robos en Morelos

El crimen de Brayan refleja la inseguridad en el estado. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de 2025 Morelos ha registrado 817 homicidios y 780 robos a negocios. prácticamente 100 delitos por mes en cada uno de los rubros.

Estas cifras confirman que la violencia sigue afectando gravemente a comerciantes y trabajadores, que son víctimas constantes de asaltos y agresiones.