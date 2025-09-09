Una mujer llamada Kesia “N” fue asesinada dentro de la habitación de un hotel en la Ciudad de México (CDMX), en tanto, las autoridades investigan a un hombre como presunto responsable de este crimen, pero de él, solo se sabe qué vehículo conducía.

Los hechos ocurrieron en un hotel ubicado en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Pilares, de la colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez.

Mujer hallada en hotel estaba inconsciente sobre la cama

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur informaron a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre la situación y estos arribaron al lugar de los hechos.

La recepcionista del establecimiento informó a los oficiales que, momentos antes, en una de las habitaciones encontraron sobre la cama a una mujer desnuda, quien no respondía a los llamados.

Mujer hallada muerta en hotel en CDMX tenía signos de violencia

Socorristas que llegaron a brindar el apoyo diagnosticaron a la mujer sin signos vitales por motivos a determinar y con signos de violencia; del hallazgo los efectivos dieron conocimiento al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de CDMX correspondiente.

Captan camioneta de presunto implicado y la abandona

A través de las cámaras del circuito cerrado del establecimiento se pudo conocer que la mujer ingresó al lugar en compañía de un hombre a bordo de una camioneta negra, misma que horas después fue captada saliendo hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Luego de un cerco virtual a través del sistema de videocámaras de la CDMX, la camioneta fue localizada, abandonada, en la calle Yacatas, en la colonia Narvarte Poniente, es decir, a unos 14 minutos en automóvil del lugar de los hechos. Las autoridades trabajan en la búsqueda del probable responsable.

El 8 de junio, pero en la alcaldía Miguel Hidalgo, una mujer fue encontrada sin vida dentro de una habitación del Hotel Hipódromo, en la colonia Torre Blanca.

El personal del hotel notó que la mujer no había salido de su cuarto para registrar su fin de la estancia, por lo que tocaron la puerta, pero al ver que no les abrían, entraron a la habitación y encontraron a la huésped inconsciente.

