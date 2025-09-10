Irrumpen casa en Tlalpan y agreden a dueña: le pidieron 30 mil pesos

Un grupo de personas llegó hasta una casa en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), para irrumpir la vivienda en la que había una mujer, a quien agredieron y exigieron 30 mil pesos.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Morelos, del Pueblo de San Miguel Topilejo, donde se encontraba la dueña de una casa a quien, para no causarle daño, le pidieron el dinero.

Detienen a tres mujeres presuntamente implicadas

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres mujeres presuntamente responsables, pero otros cómplices escaparon.

“Efectivos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a tres mujeres que, al parecer, agredieron y exigieron dinero en efectivo a la dueña de una casa para no causarle daño, en la alcaldía Tlalpan”, informó la institución este martes 9 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la información de las autoridades, la víctima contó a los policías que, momentos antes, varios sujetos y tres mujeres irrumpieron en su domicilio.

Roban pertenencias de mujer en Tlalpan tras entrar a su casa

Los posibles responsables además sustrajeron dinero que se encontraba en un mueble y dos teléfonos celulares. La víctima agregó que los probables implicados huyeron a bordo de cuatro motocicletas, mientras que las mujeres lo hicieron a pie.

Los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda, hasta que calles adelante localizaron a las posibles responsables y les cerraron el paso.

Las tres mujeres detenidas fueron identificadas como María “N”, de 45 años; Miriam “N”, de 27 años, y Dulce “N”, de 23. Al lugar llegó la víctima, quien reconoció plenamente a las mujeres, motivo por el cual fueron detenidas y las trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Hasta el momento se desconoce si las tres mujeres detenidas forman parte de alguna banda que opera en la zona, así como el motivo por el cual llegaron hasta la casa y exigieron el dinero a la ciudadana.

