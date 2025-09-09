Asesinan a policía en Ecatepec tras frustrar asalto: buscan a autores intelectuales

La violencia dio un golpe ahora contra las mismas autoridades. Un policía en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), perdió la vida al ser atacado a balazos tras frustrar un asalto la tarde de este martes 9 de septiembre de 2025.

La información exacta de donde ocurrió el ataque no se precisó, no obstante, reportes policiales indican de manera preliminar ya se cuenta con la identificación de un sujeto presuntamente implicado en el ataque al policía.

Policía asesinado en Ecatepec estaba en un operativo

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, el policía que perdió la vida pertenecía al agrupamiento de Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR) y murió en el cumplimiento de su deber al frustrar un asalto, pero del responsable nada se sabe.

El hecho ocurrió mientras el oficial, junto con más elementos de la corporación, realizaban operaciones en el marco del Mando Unificado de la Zona Oriente para combatir a grupos delictivos que operan en la zona y demarcaciones aledañas.

Personal de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, (FGJEM), Policía Estatal y Municipal llevan a cabo acciones tácticas para la identificación y detención de los probables autores materiales e intelectuales del hecho.

Detienen a tres personas tras cateo y aseguran droga en Ecatepec

Tras el despliegue, los agentes realizaron tres verificaciones de domicilio, donde se detuvieron a tres personas y se aseguraron 14 paquetes con aparente marihuana de aproximadamente cuatro kilos cada uno, pero no se ha confirmado si entre estas personas hay relación con el homicidio del policía.

“La Secretaría de Seguridad combatirá cualquier acto que atente contra la integridad del personal de esta dependencia, y por ello coadyuva con la Fiscalía Estatal para dar con el o los responsables de esta cobarde agresión, de igual manera refrenda todo su compromiso y apoyo institucional con la familia del policía que dio su vida en servicio”, informó la institución.