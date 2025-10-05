¡Alerta en Nuevo León! Cortes de agua masivos inician mañana lunes; verifica tu colonia y horario

Si estás en Nuevo León y tienes planes importantes para el próximo lunes 6 de octubre, como lavar ropa, llenar tu tinaco o hacer limpieza, te advertimos que debes pensarlo dos veces. El organismo Agua y Drenaje de Monterrey ha notificado de cortes masivos urgentes que afectará a varias colonias del estado por un periodo de varias horas. Es crucial que la población tome sus precauciones ante esta suspensión programada del agua.

La interrupción del servicio, que forma parte de un proyecto de mejora hidráulica, se debe a la instalación de infraestructura clave: una válvula de 18 pulgadas y un medidor general de 12 pulgadas en la red del municipio de Cadereyta.

Aunque estas maniobras de mantenimiento buscan mejorar el control del flujo de agua y garantizar un servicio más eficiente a mediano plazo, la suspensión temporal representa un desafío logístico inmediato para los habitantes de la zona.

¿A qué hora cortarán el agua en Cadereyta?

De acuerdo con el reporte oficial, los trabajos comenzarán a las 8:00 de la mañana y podrían extenderse hasta las 17:00 horas de la tarde del mismo día. Durante ese tiempo, el servicio será suspendido de forma temporal.

¿Qué colonias serán afectadas?

En total, serán 12 colonias del municipio de Cadereyta las que estarán sin agua durante varias horas. Si vives en alguna de las siguientes zonas, toma precauciones desde el domingo:



Valle del Roble



Valle del Roble Sector Anacua



Valle del Roble Sector Britania



Valle del Roble Sector Caoba



Valle del Roble Sector Eucalipto



Valle del Roble Sector Fresnos



Valle del Roble Sector Laurel



Valle del Roble Sector Magnolia



Rosarito



Palmanova



Lomas de los Pilares



Santa Anita

¿Cómo prepararte para el corte?

Aquí algunos consejos útiles para que el corte no te agarre desprevenido:



Llena tinacos, cisternas y recipientes limpios con suficiente agua

Usa el agua almacenada solo para necesidades básicas

No dejes grifos abiertos mientras no haya suministro

Evita lavar ropa, coches o trastes ese día

Revisa y repara posibles fugas en casa antes del lunes

¿A quién contactar si el agua no regresa?

Si el servicio no se restablece después del horario estimado, puedes comunicarte con Agua y Drenaje al 81 8151 6900 para hacer un reporte o solicitar atención.

Horarios de atención de Agua y Drenaje

