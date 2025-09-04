VIDEO: Mujer aplica llave de artes marciales y asfixia a ladrón en Costa Rica

Una joven de 25 años se ha convertido en la nueva heroína de las redes sociales después de que un video la captara frustrando un asalto en Costa Rica, derribando y sometiendo a un ladrón con una llave digna de las artes marciales mixtas (MMA). La protagonista, Sol Vargas, inmovilizó al delincuente hasta que llegó la policía, en una escena que se ha viralizado en toda Latinoamérica.

Lo más sorprendente de la historia es la declaración de la propia Sol para medios locales: asegura que no practica artes marciales y que su valiente reacción fue puramente instintiva.

Video del intento de asalto en Costa Rica; así derribaron al delincuente

El incidente ocurrió la madrugada del 3 de septiembre en la pizzería “La Estación”, en San Isidro de El General, al sur de Costa Rica. El video de seguridad muestra cómo un hombre, quien ingresa al local y, aprovechando un descuido, intenta robar la cartera que se encontraba sobre la barra.

Sin dudarlo un segundo, la joven de 25 años se percata del movimiento, sujeta al ladrón del brazo, lo derriba y le aplica una llave de inmovilización en el suelo. Otros empleados del lugar acudieron en su ayuda para desarmar al sujeto y mantenerlo sometido hasta la llegada de las autoridades.

#CostaRica | 💪🔥 Valentía en acción



Una joven de 25 años en San José, Costa Rica, evitó un asalto en un restaurante al enfrentar al sospechoso y mantenerlo inmovilizado hasta que llegó la policía.



Lo viste en #LosRuizLara con @CHRIS_LARA_H y @roberto_ruizg pic.twitter.com/Md4QT6kUlO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 4, 2025

Heroína de Costa Rica no sabe artes marciales

El video se difundió rápidamente, con miles de usuarios aplaudiendo su supuesta destreza en jiu-jitsu o MMA; sin embargo, la propia Sol Vargas aclaró a medios locales que su reacción fue espontánea. “No practico artes marciales, fue instintivo”, señaló, añadiendo que al ver el video pensó: “Qué mujer más valiente que soy”.

No es la primera vez que Sol se defiende. Relató un incidente previo de acoso callejero en el que también repelió a su agresor, demostrando una notable templanza.

El detenido no era un improvisado. Las autoridades de Costa Rica confirmaron que cuenta con antecedentes por robo simple y agravado. Ya fue puesto a la orden del Ministerio Público, que determinará los cargos en su contra.

