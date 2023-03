Entre Mujeres distinguidas del Poder Judicial de la Federación

Como miles de jóvenes, estoy en la antesala de tomar una de las mayores decisiones de mi vida, algo que determinará no solo mi futuro profesional, sino la forma en la que me ve mi padre. Elegir mi carrera universitaria.

Desde pequeña me he caracterizado por defender a los demás frente a alguna injusticia, mi mamá me platica que cuando tenía 5 años la mandaron a llamar de la escuela, porque defendí a uno de mis compañeros cuando lo regañaba la maestra, historias como esa se han repetido a lo largo de mi vida, siempre del lado del indefenso.

Mi primer reto será convencer a mi padre, quien está plenamente convencido de que la carrera de derecho penal es para hombres.

María Cristina Salmorán de Tamayo

Para lograrlo me he dado a la tarea de investigar historias de mujeres en el mundo judicial, fue así como conocí la vida de María Cristina Salmorán de Tamayo, la primera mujer que ocupó un lugar como ministra de la SCJN en el año 1961, se dice que en aquella época se bromeaba es los pasillos del Máximo Tribunal llamándole ‘la corte y confección’ luego de su designación.

Salmorán de Tamayo dedicó parte de su vida profesional a la lucha por mejorar la vida de las mujeres; se tituló en 1945 con la tesis “La condición de las mujeres en el Derecho del Trabajo”.

En conmemoración a sus logros en el ámbito judicial, año con año se lleva a cabo la entrega de la medalla “María Cristina Salmorán de Tamayo” a mujeres destacadas en el mérito judicial.

*Livier Ayala Manzo

Cristina habría sido la primera pero no la única en ser nombrada ministra de la SCJN, en el camino que ella abrió la siguió Livier Ayala Manzo, quien fue elegida en 1976. Lamentablemente nunca pudo resolver ni una sentencia ya que al día siguiente de su designación, falleció.

Gloria León Orantes

Gloria León Orantes, quien además de su extensa trayectoria al servicio de la justicia, se distinguió por apoyar proyectos conformados por mujeres; como la Comunidad Mundial de la Federación de Universitarias Mexicanas y de la Sociedad Mexicana de Abogadas. Su entrega que se vio coronada con su designación como ministra de la SCJN en 1979.

Mientras más investigo la vida de estas mujeres me doy cuenta de que gracias a su esfuerzo, dedicación y disciplina lograron obtener cargos de gran responsabilidad en el ámbito judicial.

Fausta Moreno Flores

Otra de ellas fue Fausta Moreno Flores, sin duda una mujer admirable, para quien la difícil situación económica de su familia fue la motivación para iniciar su vida profesional en la procuraduría fiscal de la federación, antes de terminar sus estudios.

Durante su labor como ministra destaca la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, además, representó a la Corte en la Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en 1985 en Nairobi, Kenia, en la cual los gobiernos propusieron medidas que deberían adoptarse para lograr la igualdad de género a nivel nacional y promover la participación de las mujeres en las iniciativas de paz y desarrollo.

*Victoria Adato Green

También está Victoria Adato Green, otra de las mujeres de la Corte, quien se graduó con honores en la carrera de derecho y desde muy joven mostró grandes cualidades de abogada penalista.

Gracias a su amplia experiencia en el área judicial, en 1987 y 1994 se desempeñó como presidenta de la primera sala, especializada en materia penal. Durante su estancia en la corte tomó múltiples decisiones en beneficio de las mujeres.

Martha Chávez Padrón

Martha Chávez Padrón es otra mujer que tras una ardua labor como servidora pública, en los tres poderes de la unión, se ganó un lugar como ministra en la Corte en 1985.

Ella fue la primera tamaulipeca que obtuvo el título en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en 1948, fue así como inició su ilustre carrera como jusagrarista.

Martha también exploró el mundo de las letras en el cual plasmó una huella con algunas obras literarias como Preludio, muerte y resurrección de amor.

Cué Sarquis de Sarquis

Cué Sarquis de Sarquis destacada en el ámbito judicial así como en la política, fue la primera mujer nombrada Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En 1987 se integró a como ministra a la Corte.

Cué Sarquis representó al Máximo Tribunal en la reunión que se llevó acabo en Washington D.C. para celebrar el 10º aniversario de la Asociación Nacional de Jueces Femeninos de los Estados Unidos de América.

En el evento participaron mujeres de la judicatura de diversos países y se trataron temas sobre el derecho civil familiar y penal, en casos específicos en materia de eutanasia, tutela, divorcio maltrato físico y mental.

Clementina Gil Guillén

Como muchas a quienes he mencionado Clementina Gil Guillén también desempeñó un cargo nunca ocupado antes por otra mujer, fue la primera presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y recorrió un largo camino en la carrera judicial ya que pasó por cada uno de los escalafones para llegar a ser ministra en 1988.

En su designación compitió con otras 5 mujeres, todas ellas con excelente trayectoria.

Como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se distingue por su permanente defensa de la dignidad de los trabajadores, particularmente de las mujeres.

Olga Sánchez Cordero

En historia un poco más reciente encontré a Olga Sánchez Cordero, quien hasta la fecha ha desempañado varios cargos de gran importancia, destaca que fue la primera mujer en ser designada como secretaria de Gobernación, también la primer Notaria Pública del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, llegó a la Corte en 1995 y fue ministra durante dos décadas.

Se caracterizó por ser progresista en apoyo a los derechos de las mujeres, veló arduamente por la libertad, impulsó criterios en favor de las mujeres y sobre todo en la defensa de su derecho a decidir en rubros como el aborto y el matrimonio gay.

Margarita Luna Ramos

Margarita Luna Ramos fue otra de las mujeres notables que se ganaron un lugar en el Máximo Tribunal en 2004, no sin antes tener una amplia trayectoria. Una de sus más notables encomiendas durante su gestión fue la de fundar y presidir el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género en el Poder Judicial de la Federación, en sus propias palabras manifestó que el tema de “la desigualdad de la mujer es una batalla que se sigue librando”.

Ana Margarita Ríos Farjat

Ana Margarita Ríos Farjat se distinguió por su lucha contra la evasión fiscal, en especial contra operaciones simuladas, así como el fomento al civismo fiscal, la transparencia, la formalidad y la eliminación de privilegios fiscales cuando estuvo al frente del Sistema de Administración Tributaria, el SAT.

Comparte con la ministra Martha Chávez Padrón su gusto por la escritura, es autora de los poemarios Si las horas llegaran para quedarse (1995) y Cómo usar los ojos (2010).

Al Máximo Tribunal llegó en 2019, en 2021 fue designada presidenta de la Primera Sala del Máximo Tribunal.

Norma Lucía Piña Hernández

La dedicación y amplia experiencia de Norma Lucía Piña Hernández la llevó a ser ministra de la SCJN en el año 2015.

Norma Lucía, primera mujer que fue elegida como presidenta de la SCJN

Se convirtió en la primera mujer de la historia en presidir el Máximo Tribunalde justicia de México. El pleno del Máximo Tribunal la eligió el 02 de enero del 2023. También preside el Consejo de la Judicatura Federal.

Su labor en el Máximo Tribunal se ha destacado en temas de igualdad de género, derechos de la comunidad LGBT, el uso recreativo de la marihuana, además votó a favor de la despenalización del aborto

Yasmín Esquivel Mossa

En 2019 Yasmín Esquivel Mossa llegó a la corte.

Loretta Ortíz Ahlf

Loretta Ortíz Ahlf, quien es la última ministra de la elegida hasta hoy, inició su periodo el 12 de diciembre del 2021.

Al igual que sus homologas cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, destaca su participación en el Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México de 2016 a 2017.

Loretta Ortíz Ahlf es integrante de la segunda sala del Máximo Tribunal.

Actualmente el Máximo Tribunal está conformado por cuatro mujeres y 7 hombres.

Citando a Margarita Luna Ramos “la desigualdad de la mujer es una batalla que se sigue librando” sin duda esa lucha se realiza desde las calles, desde las escuelas, desde cualquier oficio o trabajo que haga, de este mundo, un lugar más justo y generoso para todos, sin distinciones de ningún tipo”. Y yo quiero colaborar con ese gran legado, hoy más que nunca estoy segura de que me llama el Poder Judicial. !Quiero ser abogada!