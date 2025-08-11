Niño de 5 años es rescatado de secuestro en Morelos; criminales querían que su padre se entregara

Un niño de apenas 5 años de edad fue secuestrado en Cuautla, en el estado de Morelos, pero las autoridades de la entidad lograron rescatarlo y detener a los probables responsables.

El rapto ocurrió el miércoles 6 de agosto de 2025, debido a que el grupo criminal pretendía que el padre del menor se entregara a los sujetos, de lo contrario, asesinarían a su hijo.

Fiscalía de Morelos rescata a niño secuestrado

Ante ello, las autoridades iniciaron las pesquisas correspondientes, por lo que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Morelos intervino.

Las operaciones de investigación permitieron saber que la mañana del viernes 8 de agosto de 2025, el niño estaba en el poblado de Tenango, en Jantetelco, con lo cual los agentes lograron rescatarlo, así como detener a dos personas, quienes están ya disposición del Ministerio Público, afirmó la fiscalía en un comunicado.

La dependencia ya investiga si el grupo delictivo tiene relación con otro caso parecido que sucedió en el Estado de México, donde una víctima perdió la vida.

¿Cuántos secuestros han ocurrido en Morelos?

En lo que va del año 2025, el estado de Morelos reporta nueve secuestros de los meses de enero a junio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El único mes donde no hubo reporte de secuestros fue marzo.

Esto representa un aumento, ya que en el mismo periodo de 2024 sólo hubo dos reportes de secuestro y durante todo el año pasado únicamente existen registros de siete secuestros en total en la misma entidad.

