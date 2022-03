Justicia para Paulina, murió en una clínica clandestina de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Familiares y amigos de Paulina Ramírez, la joven de 26 años de edad que falleció luego de realizarse una cirugía estética en una clínica clandestina en Culiacán, Sinaloa se unieron para pedir justicia.

Reunidos afuera de la catedral de Culiacán, vestidos de blanco y con pancartas, exigieron que su caso no quede impune.

”...Yo pido justicia, que no se quede impune esto, para que otras jóvenes no les pase lo mismo”, es la petición de la madre de Paulina.

A las afueras de la Fiscalía General del Estado exigieron a las autoridades que se avance en la investigación y se castigue a la persona que resulte responsable de la intervención quirurgica que llevó a Paulina rumbo al hospital por perforaciones en el intestino, el colon y el pancreas.

Luego de unos munitos una trabajadora de dicha institución tomó los datos de los familiares de paulina para dar el seguimiento correspondiente.

Detectan clínicas clandestinas en Culiacán

Luego del fallecimiento de Paulina por una supuesta negligencia médica, tras realizarse una operación estética en una clínica clandestina de Culiacán, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios procedió a revisar posibles clínicas similares.

Esto ya dio como resultado el cierre de un establecimiento más, que ofrecía procedimientos estéticos. A decir del comisionado de esta dependencia, el procedimiento era realizado por una persona que no estaba capacitada.

Detalló que de las 95 clínicas que han visitado, 51 no tenían aviso de funcionamiento, por lo que tendrán una semana para regularizarse o serán clausuradas.

Otras 15 empresas que ofrecen procedimientos estéticos en línea, estuvieron cerradas al momento de visitarlas.

Luis Alonso García, Comisionado de la COEPRISS, señaló: “Pudimos contactar a las personas, pudimos entrar, pudimos realizar una verificación, pudimos realizar un fomento sanitario y no realizan procedimientos invasivos, solamente uno detectamos y es un detectamos y es un procedimiento que tiene que ver con los labios, y el problema no fue que no tuvieran las instalaciones adecuadas sino que las personas que lo estaba realizando no era un dermatólogo. Ese procedimiento se cerró".