VIDEO: Alcalde de Morena agradeció públicamente a Nazario “N”, líder extorsionador del CJNG

“Gracias, licenciado, por ser parte de este gran equipo”. Con estas palabras, Fidel Flores Concha, presidente municipal de Oriental, Puebla, por Morena, agradeció públicamente a Nazario Ramírez Ramírez durante su informe de gobierno el pasado 10 de octubre. Días después, el hombre al que el alcalde llamó su aliado fue detenido en Guadalajara, señalado por las autoridades federales como un operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicado a la extorsión y el cobro de piso.

El video del agradecimiento ha desatado un escándalo político que ya provocó la reacción del partido Morena, cuyo Consejo Estatal ha exigido al alcalde que rinda cuentas por sus presuntos nexos con el líder criminal; uno más a una lista de funcionarios del partido guinda que, por una u otra razón, terminan relacionados con miembros de cárteles.

El doble rostro de Nazario “N": Líder sindical y operador del CJNG

Públicamente, Nazario Ramírez Ramírez era el secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, un influyente dirigente gremial.

Sin embargo, tras su fachada sindical, las autoridades federales lo señalan como un operador logístico del CJNG. Presuntamente, utilizaba sus vínculos en el transporte para controlar rutas, lavar dinero y mover mercancía ilícita para el cártel en Jalisco y Puebla, incluyendo el municipio de Oriental.

El líder criminal del CJNG, Nazario ‘N’, y dos cómplices más fueron detenidos en Guadalajara; decomisan armas, droga y vehículos durante cateos federales.|FGR

El agradecimiento del alcalde de Oriental, Puebla, a miembro del CJNG

Durante su informe de gobierno, el alcalde morenista Fidel Flores Concha no solo reconoció la presencia de Nazario Ramírez, sino que le dedicó unas palabras de agradecimiento, refiriéndose a él como un hombre que “ha puesto su granito de arena” en el municipio.

”...Saludo con mucho respeto y con gran aprecio a un hombre que ha puesto en diversas ocasiones su granito de arena en nuestro municipio. Al licenciado Nazario Ramírez, gracias licenciado por ser parte de este gran equipo...”, expresó el edil.

Así cayó el líder sindical, Nazario “N”, en Guadalajara

La madrugada del martes 15 de octubre, fuerzas federales ejecutaron cuatro cateos simultáneos en Guadalajara, logrando la captura de Nazario Ramírez y dos de sus cómplices, Juan Martín ‘N’ y Jorge Octavio ‘N’. Durante el operativo se aseguraron armas, metanfetamina y cinco vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

Tras el escándalo, el presidente del Consejo Estatal de Morena en Puebla, Andrés Villegas Mendoza, exigió al alcalde de Oriental que aclare sus vínculos con el detenido. Villegas aseguró que “si el presidente municipal resulta responsable de algún delito, deberá responder inmediatamente ante la justicia"; sin embargo, exigió pruebas.