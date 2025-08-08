La jornada nocturna en la capital del país estuvo marcada por dos sucesos de alto impacto: por un lado, la llegada de más de 5 mil mujeres provenientes de Celaya, Guanajuato, en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, y por otro, el asesinato de un joven en ataque armado ocurrido en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Peregrinación a la Basílica: Peregrinas de Celaya llegan al Tepeyac tras largo recorrido

La madrugada de hoy viernes 8 de agosto de 2025, un contingente de más de 5 mil mujeres peregrinas culminó su caminata de fe en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Provenientes de la Arquidiócesis de Celaya, recorrieron cientos de kilómetros con estandartes, imágenes religiosas, además de flores, desafiando las bajas temperaturas y la fatiga física.

Esta peregrinación a la Basílica ingresó por el norte de la ciudad, transitando por vialidades como Río de los Remedios, en la alcaldía Gustavo A. Madero, bajo acompañamiento de autoridades de seguridad y servicios médicos. No se reportaron incidentes graves, aunque sí varios casos de agotamiento.

Elementos de tránsito realizaron cortes viales temporales para facilitar el avance del contingente. Este evento anual reafirma la fe guadalupana que une a miles de personas de todo el país.

#MientrasDormía | Un hombre de 25 años fue asesinado a balazos dentro de su auto en la colonia Predio el Molino, #Iztapalapa. Testigos reportan que dos sujetos en moto le dispararon sin mediar palabra. Las autoridades investigan el móvil de este crimen.



Violencia en Iztapalapa: ejecutan a un hombre en su auto

Minutos antes de la medianoche, vecinos de la colonia Predio el Molino, en la alcaldía Iztapalapa, reportaron múltiples disparos en la calle Acahuatl, esquina Canal de Chalco. Al salir, encontraron a un joven de unos 25 años dentro de su vehículo, asesinado a balazos.

Testigos afirman que dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al auto y abrieron fuego sin mediar palabra. Posteriormente, huyeron del lugar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el deceso y acordonó la zona.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya investiga el crimen como un ataque directo. Peritos levantaron el cuerpo y agentes revisan cámaras de seguridad para dar con los responsables; todo esto sucedió mientras usted dormía.