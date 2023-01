¿Policías cómplices? Delincuente asalta y mata a encargado de tienda

Las cámaras de seguridad captaron una secuencia que causó indignación entre la población de Hidalgo. Un sujeto huye después de haber asaltado violentamente una tienda, donde disparó y mató al encargado del lugar.

Tras el hecho corre por la calle y en el extremo de la toma aparece una patrulla, hace un movimiento en reversa para regresar.

Todo suponían lo detendría, pero no, el presunto delincuente rodea la patrulla 149, abre la puerta, se sube y huyen del lugar. A bordo de la patrulla.

Atrás, otro presunto cómplice sigue corriendo y solo observa que no sean seguidos.

Los hechos ocurrieron en esta verdulería ubicada en el barrio de Atempa, en el municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo.

Y es justo atrás del CECATI 47, sobre la Calle Guadalupe Victoria, que las cámaras captaron el momento en que los asaltantes emprenden la huida en la patrulla de la policía municipal de Tizayuca, Hidalgo.

Los vecinos del lugar exhibieron el video para demostrar la presunta complicidad de los policías con delincuentes.

“Ya ahorita uno desconfía de la seguridad de la policía porque no sabemos si son personas buenas o malas,” dijo María de los Ángeles Gazca, vecina de la zona.

“Pues no tanto ya no ya está uno inseguro ya, yo no sabe en quién confiar,” aseguró Blanca Estela Robles, vecina.

Las autoridades municipales afirman que suspendieron a los elementos.

“Lo que se dispuso fue de inmediato emitir a un acuerdo que ya está en firme del día lunes para la suspensión de los elementos bajo sospecha como una medida preventiva,” declaró Susana Ángeles, alcaldesa de Tizayuca.

Por su parte, la procuraduría de justicia informó que se inició la carpeta de investigación por estos hechos pero hasta ahora no hay detenidos, aunque los agentes están bajo vigilancia, y esperan el dictamen de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Municipal.