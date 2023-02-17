Solicitan senadores a SCJN para pedir renuncia de Yasmín Esquivel

Legisladores del Senado de la República acudieron este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitar la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel, debido al caso de plagio de su tesis de licenciatura cursada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el lugar, los senadores desplegaron una manta y también se manifestaron en contra del amparo que una jueza le otorgó a la ministra frente a la decisión que pudiera adoptar e Comité de Ética de la UNAM por el plagio de sus tesis de licenciatura.

La ministra no se puede amparar por una decisión que aún no ocurre: Martinez.

El senador Germán Martínez aclaró que la ministra no se puede amparar por una decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México que no se ha dado sobre ese asunto.

Senadores del Grupo Plural acudieron a la @SCJN a solicitar la renuncia de Yasmín Esquivel como #ministra



En ese lugar desplegaron una manta y se manifestaron en contra del amparo que una jueza le otorgó frente a la decisión que pudiera adoptar el Comité de ética de la #UNAM pic.twitter.com/oE7UrMJFBj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 16, 2023

Los legisladores denunciaron que la ministra Esquivel incurre en conflicto de interés al promover un amparo improcedente.

“La suspensión que le da una jueza a Yasmín Esquivel es una suspensión pirata para una tesis pirata no se puede suspender algo por lo que todavía no hay un acto o un daño reclamado, una resolución definitiva de la UNAM, que arreglijos se está haciendo, que vergüenza se está cocinando? Debe Yasmín Esquivel renunciar y debe la UNAM anularle su título, está en juego el profesionalismo y la independencia del Poder Judicial y la verticalidad y decencia de la Universidad Nacional”, señaló el senador del Grupo Plural, Germán Martínez.