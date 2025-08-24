¿Cuánto cuesta el litro? El precio de la gasolina en México este 24 de agosto de 2025
¿Sabes cuál es el precio de la gasolina hoy en tu estado? Recuerda que el costo del combustible puede variar por región; te contamos dónde está más barato.
¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brindamos el dato de en qué parte de México es más bajo el precio de este combustible para hoy domingo 24 de agosto de 2025.
¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.47 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.76 pesos
- Diésel precio por litro: 26.26 pesos
Precio del gas natural vehicular 24 de agosto 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.55 pesos
- Máximo por litro: 13.99 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 24 de agosto de 2025
Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX hoy, 24 de agosto de 2025:
- Gasolina Regular precio por litro: 23.50 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.84 pesos
- Diésel precio por litro: 25.86 pesos
Precio de gasolina en Edomex hoy 24 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.22 pesos
- Diésel precio por litro: 25.68 pesos
Precio de gasolina en Guadalajara 24 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.90 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.17 pesos
- Diésel precio por litro: 25.85 pesos
Precio de gasolina hoy 24 de agosto 2025 en Monterrey
- Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.13 pesos
- Diésel precio por litro: 25.93 pesos
Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 24 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.89 pesos
- Diésel precio por litro: 26.22 pesos
Precio de gasolina en Sonora hoy 24 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.15 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.67 pesos
- Diésel precio por litro: 26.18 pesos
¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?
Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para hoy, 24 de agosto de 2025.
- Gasolina Regular por galón: 3.15 dólares (58.59 pesos)
- Gasolina Premium precio por galón: 3.99 dólares (74.21 pesos)
- Diésel precio por galón: 3.68 dólares (68.44 pesos)
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Los precios que mostramos corresponden a los reportes de los permisionarios conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Hoy domingo 24 de agosto de 2025, Sonora registra uno de los litros de gasolina más económicos, con 23.15 pesos; en contraste, Guadalajara aparece entre las ciudades con valores más altos, con 23.90 pesos por litro de gasolina regular.
¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?
La principal diferencia es el octanaje, que mide la resistencia a la detonación del combustible. La Magna (87 octanos) es adecuada para motores de baja compresión; la Premium (91 o más) está recomendada para motores turbo, sobrealimentados o con inyección directa.
Revisa el manual de tu vehículo, el tapón del tanque o la etiqueta en la puerta del conductor para elegir el combustible correcto.