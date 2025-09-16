¡Se da un respiro! Baja el precio del dólar en México; conoce el tipo de cambio hoy 16 de septiembre 2025

El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada del 16 de septiembre 2025 registrando una leve baja por segundo día consecutivo; te compartimos el tipo de cambio en México para este martes.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 16 de septiembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.40 pesos la compra y se vende en $18.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este martes.

La baja en el dólar se debe a que los inversionistas se mantienen atentos al posible recorte en las tasas de interés de Estados Unidos por parte de la Reserva Federal.

¿A cuánto está el dólar en México?|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 16 de septiembre 2025

¡Atención, mexicanos! Por su parte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.20 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 16 de septiembre 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.95 pesos la compra y se vende en $13.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 16 de septiembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este martes 16 de septiembre del 2025 en 115 mil 487 dólares por unidad, registrando un aumento del 0.07% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 127 mil 837 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin hoy|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 16 de septiembre 2025?

El precio del petróleo subió este martes debido a que los mercados sopesaron una posible interrupción de los suministros desde Rusia debido a los ataques con aviones no tripulados ucranianos a sus puertos y refinerías, así como la perspectiva de un recorte de las tasas de interés del banco central estadounidense.

