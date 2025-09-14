¿Abren los bancos el 15 y 16 de septiembre 2025? Horarios oficiales para Fiestas Patrias

El Día de la Independencia, está a la vuelta de la esquina, y muchas personas se preguntan cómo estas fechas afectarán a los servicios financieros en México, pero ¿abrirán los bancos durante las Fiestas Patrias 2025? Esto sabemos.

Cada año, las familias mexicanas se reúnen en estas fechas para disfrutar de una buena cena con pozole, tostadas, chiles en nogada y otros platillos tradicionales.

¿Abren los bancos el 15 y 16 de septiembre 2025?

¡Atención, mexicanos! El próximo lunes 15 de septiembre 2025, los bancos en México operarán de manera normal, por lo que las y los usuarios podrán acudir a las sucursal a realizar trámites financieros, pero ¿qué pasará el 16 de septiembre?

Mientras que el martes 16 de septiembre 2025, las instituciones NO abrirán sus puertas, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El próximo martes 16 de septiembre de 2025, será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



🔹Toma precauciones y prevé tus operaciones. #CalendarioCNBV 🗓️ https://t.co/mfdZT4VzDi pic.twitter.com/nbL29ilZoA — CNBV (@cnbvmx) September 11, 2025

Horario de Banco Azteca para el 16 de septiembre 2025

Por otro lado, Banco Azteca SÍ abrirá las puertas de todas sus sucursales alrededor de la República Mexicana los próximos 15 y 16 de septiembre 2025.

El horario para la Fiestas Patrias será desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche ; este aplica para cualquiera de las sucursales de México.

¿Qué otros días no abren los bancos en México para 2025?

¡Marca las fechas en el calendario! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) compartió un calendario en el que se muestran las fechas en las que los bancos de México NO abrirán sus puertas. Estas son los días en los que no habrá operaciones.

