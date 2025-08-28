¡Dólar en México se da un respiro! Así amanece el tipo de cambio hoy 28 de agosto 2025

El precio del dólar estadounidense registró una baja para el comienzo de la jornada de este 28 de agosto 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para el último jueves del mes.

¿A cuánto está el dólar en México hoy de 28 agosto 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.80 pesos la compra y se vende en $19.09 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este miércoles.

La baja del dólar de debe a que los operadores aumentaron las apuesta sobre el recorte en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes.

Precio del dólar en Tijuana hoy 28 de agosto 2025

¡Atención, mexicanos! Por su parte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.30 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 28 de agosto 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.15 pesos la compra y se vende en $14.15 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 28 de agosto 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este jueves 28 agosto del 2025 en 113 mil 132 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.68% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 105 mil 429 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 28 de agosto 2025?

El precio del petróleo cayó tras subir en la sesión anterior, presionado por las expectativas de una menor demanda de combustible en Estados Unidos al final de la temporada de viajes de verano y por el reinicio del suministro ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba.

