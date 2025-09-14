¿Te quedaste sin combustible? Precio de la gasolina en México hoy 14 de septiembre 2025

¡A llenar el tanque! Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de la gasolina hoy 14 de septiembre 2025 en distintas regiones de México; te compartimos las zonas más baratas.

El costo del combustible podría variar dependiendo de la zona y establecimiento al que acudas para llenar el tanque.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25. 75 pesos

Diésel precio por litro: 26.20 pesos

Precio del gas natural vehicular 14 de septiembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 14 de septiembre 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX para el último miércoles de septiembre 2025.



Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.86 pesos

Diésel precio por litro: 25.82 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 14 de septiembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.25 pesos

Diésel precio por litro: 25.68 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 14 de septiembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23. 92 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.21 pesos

Diésel precio por litro: 26.25 pesos

Precio de gasolina hoy 14 de septiembre 2025 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.98 pesos

Diésel precio por litro: 25.84 pesos

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 14 de septiembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.35 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 24.75 pesos

Diésel precio por litro: 25.30 pesos

Precio de gasolina en Coahuila de Zaragoza hoy 14 de septiembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.56 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.94 pesos

Diésel precio por litro: 25.93 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este 14 de septiembre 2025.



Gasolina Regular por galón: 3.17 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 4.01 dólares

Diésel precio por galón: 3.69 dólares

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Tlaxcala , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.35 pesos por litro , seguido de CDMX en 23.49 pesos.

Por el contrario, Guadalajara, Jalisco es el lugar más caro, cotizando en 23.92 pesos el litro .

¿Por qué sube el precio de la gasolina en México?

Existen diversas razones por las que el precio de la gasolina en México aumenta día con día; te compartimos algunos de los motivos:

