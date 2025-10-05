Activan Alerta Amber urgente por desaparición de dos menores en León, Guanajuato

Una intensa movilización se ha desatado en el estado de Guanajuato tras la activación de la Alerta Amber por la desaparición simultánea de dos menores en la ciudad de León. Las autoridades buscan con máxima urgencia a Marisol Delgado Ramos y Sameth Vázquez Navarro, cuyas vidas podrían estar en riesgo.

Este caso ha generado temor e incertidumbre en la comunidad, por lo que la Fiscalía hace un llamado a la colaboración urgente de la sociedad para compartir sus fotografías y datos, ya que cada hora sin ser localizados aumenta la gravedad.

¡Piden ayuda urgente para localizarlos! Desaparecen dos menores en León

De los menores que tienen reportes de desaparecidos, y que son buscados con urgencia por sus familiares, no se sabe nada desde las fichas de búsqueda emitidas 3 al 5 de octubre del 2025, por lo que la activación de la Alerta Amber es un medio por el cual se tiene el objetivo de dar pronto con su localización.

Marisol Delgado Ramos es buscada con urgencia; su cabello es ondulado y de color castaño obscuro, mientras que sus ojos son ovalados y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 1.67 metros y tiene un peso de 84 kilogramos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Marisol Delgado Ramos de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/9Iq3nOlp51 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 4, 2025

Al momento de su desaparición, en el municipio de León, Guanajuato, vestía suéter beige con franjas negras, pantalón negro con manchas amarillas y tenis oscuros con plateado.

Sameth Vázquez Navarro es buscado urgentemente por sus familiares; su cabello es lacio y de colornegro, mientras que sus ojos son redondos y de un tono café obscuro. Mide aproximadamente 0.60 metros y tiene un peso de 15 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en el municipio de León, Guanajuato, vestía short café, playera con estampado verde y tenis blancos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del niño Sameth Vázquez Navarro de 2 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/aiPnD9rnS4 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 4, 2025

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

Una Alerta Amber se activa en los casos de desapariciones emergentes o delitos graves como el secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo.

Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos.

El sistema de Alerta Amber se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así puedes activar una ALERTA AMBER

Para que puedas activar una ALERTA AMBER, lo primero que se debe hacer es un llamado al número con cobertura nacional 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Los familiares del desaparecido deberán acudir al Ministerio Público de cada localidad para acelerar el proceso y su activación es inmediata una vez que no se tenga información del paradero del menor de edad.