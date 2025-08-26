El video del golpe con pupitre que Prepa 2 llamó “leve” y tiene a un estudiante grave en Monterrey

Un video que circula en redes sociales ha desatado la indignación de padres de familia al mostrar el momento exacto en que un estudiante de la Prepa 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) recibe un golpe accidentalmente en la cabeza con un pupitre por uno de sus compañeros.

Lo que la institución presuntamente calificó como un “accidente leve” y sin gravedad, terminó con el joven desvanecido, trasladado de urgencia y atendido por neurólogos en un hospital de Monterrey, mientras su madre denuncia una posible negligencia en el protocolo de emergencia de la escuela.

VIDEO muestra el momento exacto del golpe con pupitre a alumno de la UANL

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad dentro del aula, se observa cómo un estudiante levanta un pupitre con la intención de moverlo de lugar; sin embargo, en el proceso, golpea de forma accidental en la cabeza a un compañero que se encontraba sentado. Inmediatamente, el responsable del golpe se acerca para asegurarse de que su compañero se encuentre bien.

Momentos después, como se aprecia en el video, el estudiante afectado se levanta de su asiento y sale del salón, presuntamente para buscar ayuda en la enfermería del plantel. Fue allí donde, según informes, el joven se desvaneció.

📹Una cámara de seguridad captó el momento en que un estudiante de la #Preparatoria No.2, en #Monterrey, golpeó accidentalmente a su compañero quien terminó en un hospital.



Según la madre de la víctima, recibió una llamada de la doctora del plantel en donde le informaron que su… pic.twitter.com/YMg8c2OfLu — INFO7MTY (@info7mty) August 26, 2025

“Me dijeron que no era grave”: La denuncia de la madre por negligencia

Según su testimonio, todo comenzó con una llamada de la doctora del plantel. En ella, le informaron que su hijo sufrió un accidente y “le habían pegado con un pupitre”, pero insistieron en que “no era de gravedad” y que solo debía recogerlo porque “no se sentía bien”.

Desconfiando de la situación, la madre solicitó hablar con su otro hijo, gemelo del afectado, quien también estudia en el plantel. Fue él quien le dio la señal de alerta definitiva: su hermano tenía las pupilas dilatadas. Ante esto, la mujer se dirigió de inmediato a la Preparatoria 2.

Al llegar, la madre encontró a su hijo en una silla de ruedas dentro de la cafetería de la escuela. Al preguntar si ya habían solicitado una ambulancia, el personal le respondió que estaban esperando a que ella llegara para indicar a qué clínica llevarlo, argumentando que algunas familias cuentan con seguros de gastos médicos privados. Esta demora en la activación de los servicios de emergencia es el punto central de la denuncia por negligencia.