Lluvias hoy en México: Se forma la tormenta tropical “Juliette”, ¿a qué estados afectará?

El pronóstico indica qué trayectoria seguirá la tormenta tropical “Juliette”, así como las zonas del país donde provocará lluvias hoy 25 de agosto.

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Citlalli Sánchez
Se forma la tormenta tropical “Juliette” en el océano Pacífico
No se espera que evolucione a huracán|X: @conagua_clima

La depresión tropical Diez-E evolucionó mientras avanzaba por el océano Pacífico; ahora, como tormenta tropical “Juliette”, mantendrá una trayectoria que ya es vigilada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se trata del décimo ciclón que se forma en el Pacífico, en la actual temporada de huracanes. ¿Se espera que toque tierra o que deje lluvias torrenciales? Esto dicen los pronósticos.

Será una semana lluviosa en Edomex

Si vives en el Estado de México, no guardes el paraguas, porque toda la semana se esperan lluvias. Hoy lunes 25 de agosto podrían ser muy fuertes, con una temperatura que no superará los 20 grados.

¿En qué estados habrá lluvias fuertes hoy?

Este lunes 25 de agosto se esperan lluvias muy fuertes a intensas en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

En el resto de las entidades, habrá chubascos, así como precipitaciones fuertes en Sonora, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

La Ciudad de México (CDMX) tendrá chubascos, pero no se descarta que en algunas zonas las lluvias sean fuertes. La madrugada del lunes, el sur tuvo las mayores afectaciones por lluvias.

"Juliette" provocará chubascos en Baja California Sur

La tormenta tropical “Juliette” se ubica a 725 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, tiene vientos de 75 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 95 km/h.

El Servicio Meteorológico indicó que, por ahora, este fenómeno causará chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y su trayectoria será paralela a las costas mexicanas.

