Lluvias hoy en México: Se forma la tormenta tropical “Juliette”, ¿a qué estados afectará?

La depresión tropical Diez-E evolucionó mientras avanzaba por el océano Pacífico; ahora, como tormenta tropical “Juliette”, mantendrá una trayectoria que ya es vigilada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se trata del décimo ciclón que se forma en el Pacífico, en la actual temporada de huracanes. ¿Se espera que toque tierra o que deje lluvias torrenciales? Esto dicen los pronósticos.