¿Qué es el caso ‘Rápido y Furioso’? Puntos clave y cronología

Este domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez siete órdenes de aprehensión en contra los presuntos implicados en el caso ‘Rápido y furioso’, entre los que están Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Genaro García Luna, pero ¿qué es este operativo y por qué es importante en México? Aquí te explicamos los puntos clave con su cronología.

Para entender el operativo, es necesario señalar que todo comenzó en medio de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, una medida para terminar con los cárteles del país, durante el sexenio de Felipe Calderón.

¿Cómo surge el operativo ‘Rápido y furioso’?

Por tal razón, México y Estados Unidos iniciaron un acuerdo bilateral para combatir al crimen organizado, hecho que propició la creación de la operación.

En concreto, ‘Rápido y furioso’ fue un operativo fallido, implementado entre el 2006 y 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.

Pexels

Dicho plan consistía en introducir más de 2,000 armas a México, con un chip para venderlas a presuntos criminales y, posteriormente, poder rastrearlas y darles seguimiento.

El fracaso del operativo quedó expuesto cuando, en diciembre del 2010, las autoridades encontraron dos rifles de asalto que fueron utilizados en el tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, cerca de la línea entre Arizona y México.

Un año más tarde, el 15 de febrero de 2011, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas estadounidense, Jaime Zapata, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, con las mismas armas de ‘Rápido y Furioso’.

Estados Unidos reconoce fracaso de la operación ‘Rápido y Furioso’

El 31 de octubre de 2011, el fiscal asistente Lanny Breuer, expresó “arrepentimiento” por la forma en que su área manejó las controversiales tácticas de permitir “que las armas caminaran” en las operaciones realizadas por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF).

Ese mismo mes, el Comité de Supervisión emitió un citatorio al entonces fiscal estadounidense, Eric Holder, para la entrega de documentos relacionados con la operación.

Para el 8 noviembre de 2011, el procurador Holder reconoció que el operativo fue defectuoso en su concepción, “así como en su ejecución” y, por otro lado, la titular de la Procuraduría General de la República en México, Marisela Morales, afirmó que el operativo ‘Rápido y Furioso’ se investigaría hasta “las últimas consecuencias”, ocho días más tarde.

Asimismo, el 30 de enero de 2012 Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, también reconoció que se cometieron “serios errores” en la operación “Rápido y Furioso”.

Pexels

Después de más de un año de investigaciones, el 3 de mayo de 2012, el titular del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Darrell Issa, inició el procedimiento de desacato en contra del procurador Eric Holder por el supuesto rechazo a cooperar en la investigación del operativo.





Pero en junio de 2012, el entonces presidente Barack Obama utilizó, por primera vez en su mandato, el llamado “privilegio ejecutivo”, para impedir que el fiscal Holder entregara una serie de documentos sobre “Rápido y Furioso” a la comisión de la Cámara de Representantes, por lo que se retrasó el caso.

Autoridades mexicanas retoman caso ‘Rápido y Furioso’

Cuatro años más tarde, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia calificó que la operación ‘ Rápido y furioso ’ fue supervisada de manera irresponsable.

Finalmente, en mayo de 2020, la cancillería mexicana envió una nota para conocer los detalles de la operación.

Luego de eso, el 9 de enero del 2022, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), determinó la presunta responsabilidad de personas como Joaquín ‘El Chapo Guzmán, ex cabeza del cártel de Sinaloa, y Genaro García Luna , ex Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del ex presidente mexicano, Felipe Calderón.