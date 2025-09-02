¿Colapso en el Metro CDMX? Reducen velocidad en todas las líneas por fuertes lluvias
Las fuertes lluvias en la capital del país han provocado el retraso y avance de trenes en alguna de las líneas del Metro CDMX; estaciones afectadas.
¡Atención, capitalinos! El Metro CDMX implementó la reducción de velocidad en las Líneas, 3,4,5,8,9,12, A y B debido a las fuertes lluvias en la capital del país para este martes; piden a los usuarios tomar precauciones.
Te compartimos el avance las 12 Líneas para este martes 2 de septiembre 2025.
Lluvias provocan avance lento en el Metro CDMX
Las lluvias en la CDMX han provocado avance lento en las 12 Líneas del Metro; piden tomar precauciones.
#AvisoMetro Por presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se aplica marcha de seguridad en toda la red. Esto provoca un avance lento de los trenes. La seguridad de tu trayecto es lo más importante. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2025
Implementan reducción de velocidad en todas las líneas del Metro CDMX
Debido a las lluvias en la CDMX sex redujo la velocidad de los trenes de todas las líneas del Metro; piden tomar precauciones.
#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2025
Toma previsiones.
Retrasos en la Línea 9; hay alta afluencia
Usuarios reportan alta afluencia y retrasos en la Línea 9; aseguran que el tiempo de espera no es de 6 minutos como indican las autoridades.
La línea 9, son más de 6 minutos esperando a que llegue y tiene mucha afluencia, porque dan datos falsos pic.twitter.com/moM1fldPJG— Berenice Magaña (@PABERECOBOMS) September 2, 2025
Colapso en al Línea B, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan colapso en la Línea B, aseguran que no llegan trenes a la estación Guerrero; esperan más de 20 minutos.
Problemas en la Línea B por lluvias en CDMX, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan que algunos vagones de la Línea b están atacados, la línea presenta alta afluencia y hay un tren detenido.
Avance lento en la Línea 9, dirección Pantitlán
Buen día. La Línea 9 no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2025
Avance lento en la Línea 5
Buen día. La Línea 5 no presenta averías; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2025
Reducen velocidad en más de 5 líneas por lluvias en CDMX
Debido a las lluvias en CDMX. se implemento la reducción de velocidad en las siguientes líneas del Metro:
- Línea 2
- Línea 3
- Línea 4
- Línea 5
- Línea 8
- Línea 9
- Línea A
- Línea B
#AvisoMetro: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 2, 2025
Toma previsiones.
