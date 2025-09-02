Logo InklusionSitio accesible
¿Colapso en el Metro CDMX? Reducen velocidad en todas las líneas por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias en la capital del país han provocado el retraso y avance de trenes en alguna de las líneas del Metro CDMX; estaciones afectadas.

Escrito por: Fernanda Benítez - Felipe Vera
alta afluencia en la línea 5 el Metro CDMX
Retrasos en líneas del Metro por lluvias en CDMX|REDES SOCIALES

¡Atención, capitalinos! El Metro CDMX implementó la reducción de velocidad en las Líneas, 3,4,5,8,9,12, A y B debido a las fuertes lluvias en la capital del país para este martes; piden a los usuarios tomar precauciones.

Te compartimos el avance las 12 Líneas para este martes 2 de septiembre 2025.

Lluvias provocan avance lento en el Metro CDMX

Las lluvias en la CDMX han provocado avance lento en las 12 Líneas del Metro; piden tomar precauciones.

Implementan reducción de velocidad en todas las líneas del Metro CDMX

Debido a las lluvias en la CDMX sex redujo la velocidad de los trenes de todas las líneas del Metro; piden tomar precauciones.

Retrasos en la Línea 9; hay alta afluencia

Usuarios reportan alta afluencia y retrasos en la Línea 9; aseguran que el tiempo de espera no es de 6 minutos como indican las autoridades.

Colapso en al Línea B, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan colapso en la Línea B, aseguran que no llegan trenes a la estación Guerrero; esperan más de 20 minutos.

Autoridades implementaron reducción de velocidad debido a las lluvias en la CDMX.

Problemas en la Línea B por lluvias en CDMX, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan que algunos vagones de la Línea b están atacados, la línea presenta alta afluencia y hay un tren detenido.

Autoridades implementaron reducción de velocidad debido a las lluvias en la CDMX; piden tomar precauciones.

Avance lento en la Línea 9, dirección Pantitlán

Usuarios reportan avance lento en la Línea 9 en dirección a Pantitlán; autoridades aseguran que la velocidad en la línea fue reducida debido a las fuertes lluvias en CDMX.

Avance lento en la Línea 5

Reportan avance lento en la Línea 5; presenta alta afluencia. Autoridades recuerdan que se debe a la reducción de velocidad por las lluvias en CDMX.

Reducen velocidad en más de 5 líneas por lluvias en CDMX

Debido a las lluvias en CDMX. se implemento la reducción de velocidad en las siguientes líneas del Metro:

  • Línea 2
  • Línea 3
  • Línea 4
  • Línea 5
  • Línea 8
  • Línea 9
  • Línea A
  • Línea B

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

