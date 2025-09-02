¿Colapso en el Metro CDMX? Reducen velocidad en todas las líneas por fuertes lluvias

¡Atención, capitalinos! El Metro CDMX implementó la reducción de velocidad en las Líneas, 3,4,5,8,9,12, A y B debido a las fuertes lluvias en la capital del país para este martes; piden a los usuarios tomar precauciones.

Te compartimos el avance las 12 Líneas para este martes 2 de septiembre 2025.