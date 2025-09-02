Minuto a Minuto: Marchas en la CDMX. Todo lo que debes saber si vas a circular hoy, 2 de septiembre
Marchas y vialidades afectadas en la CDMX hoy, martes 2 de septiembre. Revisa los puntos con afectación reportados por as autoridades y evita contratiempos.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) este martes 2 de septiembre de 2025. Consulta aquí los puntos con afectación para tomar precauciones y elegir rutas alternas que eviten retrasos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones se basa en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Cierran circulación en Eje 4 Oriente
Debido a la inundación, la circulación está cerrada en Eje 4 Oriente Río Churubusco al Sur, a la altura de Eje 1 Norte Talleres Gráficos.
La alternativa vial es circular por Guelatao e Iztaccíhuatl.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Eje 4 Oriente Río Churubusco al Sur a la altura de Eje 1 Norte Talleres Gráficos, por inundación. Personal de #TránsitoCDMX labora en el lugar. #Tlaloque2025. #AlternativaVial Av. Guelatao e Iztaccíhuatl. pic.twitter.com/vfVRZ8ku4z— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 2, 2025
Reabren Viaducto
La circulación vuelve a fluir en Viaducto Río de la Piedad hacia el poniente, a la altura de Circuito Interior. Prevalece personal de Tránsito para labores de vialidad.
#PrecauciónVial | Se reanuda la circulación en Viaducto Río de la Piedad en dirección al Poniente a la altura de Circuito Interior. #TránsitoCDMX continúa con labores viales, por encharcamiento. #Tlaloque2025. pic.twitter.com/ReHiOoHIRj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 2, 2025
Circuito Interior y Antonio Caso inundado
Toma precauciones si circulas por Circuito Interior, ya que en su cruce con Antonio Caso está inundado debido a la lluvia que cae esta mañana.
🚨 Coches descompuestos, calles y banquetas inundadas, y afectaciones en la movilidad peatonal son el saldo del aguacero que sorprendió esta mañana a la #CDMX.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 2, 2025
En la esquina de Antonio Caso y Circuito Interior se registra una importante anegación.
¡Toma precauciones si vas a… pic.twitter.com/OKYXwgfW3i
Viaducto cerrado por inundación
Viaducto Río de la Piedad, a la altura de Circuito Interior, está cerrado en dirección al poniente por inundación.
La ruta alterna es circular por Eje 3 Sur, Eje 4 Sur y Fray Servando.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación por encharcamiento de consideración en Viaducto Río de la Piedad en dirección al Poniente a la altura de Circuito Interior. Servicios de emergencia laboran en el lugar #Tlaloque2025. #AlternativaVial Eje 3 Sur, Eje 4 Sur y Fray Servando T.… pic.twitter.com/8If3PsZxqM— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 2, 2025
Encharcamiento en Avenida Oceanía
En el bajo puente de Avenida Oceanía a la altura de Circuito Interior hay un encharcamiento. Toma precauciones al circular hacia Deportivo Oceanía.
#PrecauicónVial | Se registra encharcamiento en el bajo puente de Av. Oceanía en dirección a Deportivo Oceanía a la altura de Circuito Interior. pic.twitter.com/wP2RZdY5MZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 2, 2025
¡Circuito Interior inundado! ¿Por dónde me voy?
Debido a la lluvia que cae esta mañana, en Circuito Interior a la altura de Marina Nacional, los túneles están inundados en ambos sentidos de la vialidad.
¡Toma previsiones! La ruta alterna es circular por Insurgentes o Paseo de la Reforma.
#AlertaVialFIA | Hay que evitar utilizar el Circuito Interior debido a una inundación en los túneles a la altura de Marina Nacional, bomberos ya laboran en el lugar.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 2, 2025
El avance a vuelta de rueda en ambos sentidos. Alternativas: Insurgentes o Reforma.@isidrocorro con el reporte pic.twitter.com/kxAECYMgsV
Estas son las marchas para hoy
7:00 HORAS | Padres de Familia del Colegio Liceo Franco-Mexicano
Padres inconformes por casos de discriminación se concentrarán a las afueras del Lucero Franco-Mexicano en Avenida Homero número 1521, colonia Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
10:00 HORAS | Extrabajadores de la extinta Ruta 100
Extrabajadores del servicio de transporte público de pasajeros Ruta 100 acudirán a las Oficinas centrales del ISSSTE en Jesús García Corona número 140, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.