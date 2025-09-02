Minuto a Minuto: Marchas en la CDMX. Todo lo que debes saber si vas a circular hoy, 2 de septiembre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) este martes 2 de septiembre de 2025. Consulta aquí los puntos con afectación para tomar precauciones y elegir rutas alternas que eviten retrasos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones se basa en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).