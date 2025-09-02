Logo InklusionSitio accesible
Minuto a Minuto: Marchas en la CDMX. Todo lo que debes saber si vas a circular hoy, 2 de septiembre

Marchas y vialidades afectadas en la CDMX hoy, martes 2 de septiembre. Revisa los puntos con afectación reportados por as autoridades y evita contratiempos.

Escrito por: César Contreras, Alejandra Gómez
Marchas en CDMX hoy 2 de septiembre
¿Cómo va la CDMX con las marchas hoy?|X ovialcdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) este martes 2 de septiembre de 2025. Consulta aquí los puntos con afectación para tomar precauciones y elegir rutas alternas que eviten retrasos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones se basa en el reporte oficial del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

Cierran circulación en Eje 4 Oriente

Debido a la inundación, la circulación está cerrada en Eje 4 Oriente Río Churubusco al Sur, a la altura de Eje 1 Norte Talleres Gráficos.

La alternativa vial es circular por Guelatao e Iztaccíhuatl.

Reabren Viaducto

La circulación vuelve a fluir en Viaducto Río de la Piedad hacia el poniente, a la altura de Circuito Interior. Prevalece personal de Tránsito para labores de vialidad.

Circuito Interior y Antonio Caso inundado

Toma precauciones si circulas por Circuito Interior, ya que en su cruce con Antonio Caso está inundado debido a la lluvia que cae esta mañana.

Viaducto cerrado por inundación

Viaducto Río de la Piedad, a la altura de Circuito Interior, está cerrado en dirección al poniente por inundación.

La ruta alterna es circular por Eje 3 Sur, Eje 4 Sur y Fray Servando.

Encharcamiento en Avenida Oceanía

En el bajo puente de Avenida Oceanía a la altura de Circuito Interior hay un encharcamiento. Toma precauciones al circular hacia Deportivo Oceanía.

¡Circuito Interior inundado! ¿Por dónde me voy?

Debido a la lluvia que cae esta mañana, en Circuito Interior a la altura de Marina Nacional, los túneles están inundados en ambos sentidos de la vialidad.

¡Toma previsiones! La ruta alterna es circular por Insurgentes o Paseo de la Reforma.

Estas son las marchas para hoy

7:00 HORAS | Padres de Familia del Colegio Liceo Franco-Mexicano

Padres inconformes por casos de discriminación se concentrarán a las afueras del Lucero Franco-Mexicano en Avenida Homero número 1521, colonia Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

10:00 HORAS | Extrabajadores de la extinta Ruta 100

Extrabajadores del servicio de transporte público de pasajeros Ruta 100 acudirán a las Oficinas centrales del ISSSTE en Jesús García Corona número 140, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

