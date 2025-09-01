Corte de agua afecta a estas colonias de CDMX hoy 1 de septiembre; ¿cuándo regresa?

¡Atención, capitalinos! Septiembre ya dio inicio y los problemas para algunos vecinos ya están por llegar, recientemente la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó por cortes de agua en una alcaldía de la CDMX.

¿Cuáles son las colonias con corte de agua hoy en CDMX?

La madrugada de este lunes se registró una interrupción eléctrica en el sistema de rebombeo Santa Ana, lo que ocasionó una pausa en el proceso de llenado de los tanques San Juan Tepenahuac y Santa Ana Tlacotenco, ambos localizados en la alcaldía Milpa Alta.

Como consecuencia de esta situación, las autoridades informaron que el suministro de agua potable se verá afectado temporalmente en los pueblos de Santa Ana Tlacotenco y San Juan Tepenahuac, donde se espera una reducción significativa en la presión y, en algunos casos, la suspensión total del servicio.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @AlcMilpaAlta:



👷‍♀️ Debido a una interrupción eléctrica durante la madrugada en el sistema del Rebombeo Santa Ana se interrumpió temporalmente el ritmo de llenado de los tanques San Juan Tepenahuac y Santa… — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 1, 2025

¿Cuándo regresa el suministro de agua a Milpa Alta?

Los cortes en el abasto impactarán directamente a las familias de estas comunidades, quienes deberán tomar medidas preventivas para hacer frente a la contingencia.

Las autoridades recomendaron a los habitantes racionar el agua disponible en tinacos y cisternas, así como evitar usos no esenciales del recurso mientras se restablece el suministro.

De acuerdo con la información proporcionada, se prevé que el servicio en la zona afectada sea restablecido el próximo martes 2 de septiembre, alrededor de las 7:00 horas, siempre y cuando no se presenten nuevas incidencias en el sistema eléctrico o en la operación de los tanques.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en Milpa Alta?

En la CDMX se puede pedir una pipa de agua desde el portal de Atención Ciudadana del gobierno capitalino y a través de una llamada telefónica.

De acuerdo con información difundida en Twitter, como apoyo a los habitantes, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) cuenta con un programa de pipas gratuitas.

Este servicio puede ser solicitado al número de Locatel: 55 5658 1111 *0311

Es importante anticipar tus pedidos de agua, en caso de necesitarla, ya que por estos cortes el servicio podría verse limitado.