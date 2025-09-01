Detenidos en Iztapalapa con droga y mercancía; una menor de 14 años tiene cuatro carpetas de investigación

Cinco personas, entre ellos una menor de apenas 14 años, fueron detenidos en Iztapalapa tras robar una tienda departamental. Al parecer, pertenecen a un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía en estos establecimientos y a la venta de droga en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Los detuvieron con la ropa en las manos en Iztapalapa

La tarde de este lunes 1 de septiembre, autoridades de la CDMX, fueron requeridos por el guardia de seguridad de una tienda departamental después de que un grupo de personas presuntamente habían robado mercancía del establecimiento.

Por lo que los uniformados encontraron dentro de un vehículo color blanco a cinco jóvenes manipulando bolsas con ropa, sin embargo, al no poder mostrar el ticket de las prendas que tenían en las manos, fueron detenidos.

Cuando los uniformados les pidieron que bajaran del carro, encontraron 52 prendas de vestir, 98 bolsitas de aparente marihuana, 200 gramos de la misma hierba a granel y 52 dosis de posible cocaína en piedra.

Cinco personas, entre ellas una menor, fueron #detenidas tras robar una tienda departamental.



Al parecer, pertenecen a un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía en estos establecimientos y a la venta de #narcóticos. pic.twitter.com/f87HnhwiVd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 1, 2025

Ante los hechos, los policías detuvieron a dos hombres de 18 y de 26 años, y a tres mujeres de 14, 21 y 23 años, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La menor de 14 años contaba con 4 carpetas de investigación

De acuerdo con el cruce de las investigaciones , cuatro de las personas detenidas cuentan con carpetas de investigación por el delito de robo en diferentes modalidades.

El sujeto, de 18 años, tiene cinco presentaciones en el 2021 y en el 2023, mientras que el de 26 años, cuanta con una en el 2018, la mujer de 21 años tiene dos carpetas de investigación en el 2021 y en el 2022, finalmente, la joven de 14 años cuenta con cuatro carpetas de investigación, dos en el 2024 y dos en el 2025.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Como parte de los trabajos de investigación de gabinete y campo, efectivos de la #SSC detuvieron a cinco personas, tres mujeres, una de ellas menor de edad y dos jóvenes que, al parecer, pertenecen a un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía de… pic.twitter.com/l9hU8HOB1f — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 1, 2025

Asimismo, luego de trabajos de investigación se supo que los detenidos, al parecer, se encuentran relacionados con una célula dedicada al robo de establecimientos departamentales en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, y venta de droga;