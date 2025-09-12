Vuelca tráiler cargado de Cerdos en la carretera 57 y de inmediato llegan los “carroñeros”

Un accidente en la carretera 57, a la altura del entronque al libramiento rumbo a Matehuala, San Luis Potosí provocó una escena de rapiña que rápidamente se viralizó en redes sociales. En el video difundido se observa la volcadura de un tráiler que transportaba decenas de cerdos, algunos de ellos aún con vida, los cuales fueron sustraídos por habitantes de la zona.

Las imágenes muestran cómo varias personas corrieron hacia el camión para llevarse a los animales, ignorando los riesgos de cruzar la vialidad y exponiéndose a posibles atropellos. Los cerdos gritaban mientras eran cargados por los pobladores, lo que generó indignación en la opinión pública.

Critican actos de rapiña en carretera 57

Vecinos y testigos criticaron la reacción de quienes participaron en la rapiña. Norma Angélica, ama de casa, señaló que en lugar de robar, las personas deberían enfocarse en ayudar: “Si la gente se enfoca más en robar que en ayudar… mejor que ayuden en lugar de estar robando lo que no es de ellos. Además, uno se pone en riesgo al cruzar la carretera”.

🚨 #Nacionales | Un tráiler cargado con cerditos 🐷 volcó en San Luis Potosí y habitantes de la zona aprovecharon para hacer rapiña y llevarse a los animalitos. pic.twitter.com/k8gXAcc69E — MoreliActiva (@Moreliactiva) September 12, 2025

Por su parte, Martín Guerrero, empleado de la zona, lamentó la falta de cultura de prevención en este tipo de situaciones: “Es muy mala cultura que tenemos, en vez de ayudar a acordonar para que no haya accidentes… es un abuso, eso no debe ser. Se debe proteger todo lo que hay para el bien de la persona que está ahí y de quienes van pasando”.

Autoridades llaman a evitar la rapiña tras un accidente

La Secretaría de Seguridad informó que ya se investiga el hecho y exhortó a la población a no participar en este tipo de actos, ya que, además de constituir un robo, ponen en riesgo a quienes cruzan la carretera y pueden provocar nuevos accidentes.

Los incidentes de rapiña en accidentes carreteros no son aislados y han generado preocupación entre las autoridades, quienes insisten en la necesidad de crear conciencia ciudadana para prevenir riesgos y sancionar a los responsables.