Reemplacamiento Edomex: ¿Qué pasa si no hice el cambio de placas antes del 1 de septiembre?

¡A desempolvar la billetera! El pasado 31 de agosto concluyó el programa de reemplacamiento 2025 en el Estado de México (Edomex), por lo que en caso de no haber cumplido con este trámite, los conductores tendrán que enfrentar multas y sanciones.

Debido a que no se dio otra prórroga, a partir de septiembre, los automovilistas que circulen con placas vencidas deberán pagar de más para ponerse al corriente.

¿Hay multa por no haber hecho el reemplacamiento 2025 en agosto 2025?

En efecto. En caso de circular con placas vencidas, la multa está fijada en 20 UMA (Unidad de Medida y Actualización), que equivalen a 2 mil 262 pesos con 80 centavos, considerando que la UMA tiene un valor diario de 113.14 pesos en 2025.

Además, existen otras sanciones:



No podrás realizar la verificación vehicular.

Retiro de placas y remisión del vehículo al corralón.

Pérdida de subsidios y condonaciones de tenencia o refrendos.

Posibilidad de recargos adicionales si no entregas las placas anteriores, que puede sumar 170 pesos más.

Es importante destacar que, aunque se te haya pasado la fecha límite, sí puedes hacer el trámite después, pero eso sí, con multas y recargos aplicables.

🚦💡 Más de 680 mil mexiquenses ya reemplacaron y disfrutan sus beneficios 🚗🙌

⁰¿Aún no lo haces? ⏳ Estás a tiempo.



📲 Hazlo en línea fácil y rápido.⁰

No dejes pasar las últimas horas 👉https://t.co/bjwrVKEf7i pic.twitter.com/nfeo4Pf2EY — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) September 1, 2025

¿Cuánto cuesta el cambio de placas en Edomex?

El costo del reemplacamiento varió según el tipo de vehículo y servicios adicionales:



Automóviles particulares: mil 014 pesos

Motocicletas: 755 pesos

Vehículos de carga: 2 mil 118 pesos

Entrega a domicilio (opcional): 360 pesos

Multa por no entregar placas anteriores: 170 pesos

Ten en cuenta que estos precios estaban vigentes antes del 31 de agosto, pero ahora pueden aumentar por las posibles sanciones y pagos atrasados.

¿Verificación pendiente? 🚗 ¡Tu oportunidad llegó! 100% de condonación de multa. Revisa si eres acreedor y agenda ya. 🗓️ https://t.co/003RnMKmpt

Detalles: https://t.co/G45glOG8rv

Si tu vehículo porta placas terminación 5 o 6, el beneficio vence el 30 de agosto. pic.twitter.com/o3mbARidEn — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) August 27, 2025

¿Cómo hacer el reemplacamiento Edomex en 2025?

Verifica la vigencia de tus placas en el Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México Ingresa a la plataforma oficial de la Secretaría de Finanzas del Edomex para iniciar tu trámite en línea. Proporciona los datos requeridos, como número de placas, tarjeta de circulación, calcomanía y correo electrónico. Obtén la línea de captura y realiza el pago correspondiente. Puedes pagar en línea o en los centros autorizados, bancos y tiendas. Agenda una cita para recoger las placas en un Centro de Servicios Fiscales o utiliza el servicio de entrega a domicilio si aún está disponible.

Aunque el período oficial ya pasó, el trámite sigue siendo posible fuera de esas fechas, pero con la multa correspondiente por rezago.