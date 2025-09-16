¡Pedía auxilio! Adulto mayor cae a un pozo de 12 metros en Dzemul, Yucatán

La tarde de este sábado se registró un fuerte accidente en el municipio de Dzemul, Yucatán, luego de que un adulto mayor de 74 años de edad cayera a un pozo de aproximadamente 12 metros de profundidad.

Anciano cae a un pozo en Yucatán

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, el hombre caminaba por un terreno cuando, debido a un descuido, tropezó y cayó hasta el fondo del pozo.

Los gritos de auxilio fueron escuchados por vecinos de la zona, quienes de inmediato acudieron a verificar lo que ocurría y, al percatarse del accidente, dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes realizaron las maniobras necesarias para lograr el rescate del hombre.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas consiguieron poner a salvo al adulto mayor, quien en todo momento se mantuvo consciente, aunque presentaba golpes y raspones provocados por la caída.

Paramédicos que acudieron al sitio para darle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo a un centro médico en el municipio de Motul, a fin de recibir una valoración más detallada y descartar lesiones internas.

El incidente generó gran expectación entre los vecinos, quienes reconocieron la rápida respuesta de las corporaciones de emergencia, lo que permitió que la situación no pasara a mayores.

