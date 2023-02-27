Reino Unido y UE logran acuerdo sobre Brexit con Irlanda del Norte

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) lograron llegar a un acuerdo sobre el comercio en Irlanda del Norte, que era el último tema para implementar el Brexit.

En el acuerdo original del Protocolo sobre Irlanda del Norte, la Unión Europea como el Reino Unido acordaron un nuevo "marco de Windsor" para poner fin a la incertidumbre en la provincia, anunció el primer ministro británico, Rishi Sunak.

Tanto la Unión Europea y Reino Unido buscaban desde el fin de semana un acuerdo para hacer frente a los trastornos comerciales y políticos en Irlanda del Norte, a causa del Brexit, indicó el domingo pasado el viceprimer ministro Dominic Raab.

Más de un año de negociaciones intermitentes y a veces hostiles entre Londres y Bruselas sobre una revisión del acuerdo de salida de la Unión Europea de 2020 parecen estar llegando a su fin, con el primer ministro Rishi Sunak diciendo que estaba "dándolo todo" para llegar a un acuerdo.

"Estamos en la cúspide, hemos hecho grandes progresos, (pero) todavía no hemos llegado", dijo Raab a la BBC, citó la agencia Reuters.

El acuerdo es una estrategia de alto riesgo para Sunak, que ha estado buscando asegurar un compromiso y mejorar las relaciones con Bruselas -y Estados Unidos-, sin enfadar al ala de su partido más partidaria del Brexit.

¿En qué consiste el acuerdo entre la UE y el Reino Unido?

El acuerdo pretende resolver las tensiones causadas por los acuerdos posteriores al Brexit de 2020 que rigen Irlanda del Norte, una provincia británica, y su frontera abierta con Irlanda, un miembro de la Unión Europea.

El nuevo "marco de Windsor", como han denominado el pacto alcanzado en esta localidad, preservará el "delicado equilibrio" del acuerdo de paz de Viernes Santo con el IRA, según ha dicho Sunak, y protegerá las "aspiraciones y la identidad" de todas los habitantes de Irlanda del Norte.

Esta zona es uno de los principales problemas entre Reino Unido y la Unión Europea desde el Brexit por los controles en la frontera a causa de los bienes que pasan en el territorio británico en la isla de Irlanda.

Como parte del Brexit, Reino Unido firmó un acuerdo con la Unión Europea al que se conoció como el Protocolo de Irlanda del Norte, con el que se busca evitar la imposición de controles políticamente polémicos a lo largo de la frontera terrestre de 500 kilómetros con Irlanda, miembro de la Unión Europea.