Brote de virus coxsackie afecta a escuelas en Calkiní, Campeche

Un brote del virus coxsackie, mejor conocido como la enfermedad de mano, pie y boca, encendió las alarmas en Calkiní, Campeche. Autoridades de salud confirmaron 23 casos en menores de edad, pertenecientes a dos planteles educativos.

En el Centro de Educación Preescolar Indígena Benito Juárez se detectaron 17 contagios, mientras que en una primaria local se reportaron 6 más. Por esta razón, las clases fueron suspendidas de manera temporal para realizar labores de desinfección y cortar la cadena de transmisión.

El virus provoca ampollas dolorosas en la garganta, lengua, encías, paladar y parte interna de las mejillas, además de lesiones en palmas de las manos y plantas de los pies. Aunque no suele ser grave, es altamente contagioso en ambientes escolares.

🔵 #HechosMeridianoCampeche |⁣ 🚨🏥Se ha registrado un brote del virus Coxsackie en menores de edad en la comunidad de Tankuché, en el municipio de Calkiní.@CanJosekn | #AztecaCampeche | #AztecaDigital pic.twitter.com/lgTFy8LDIa — TV Azteca Campeche (@Azteca_Campeche) September 17, 2025

¿Qué es el virus coxsackie?

El virus coxsackie pertenece a la familia de los enterovirus y es el causante de la enfermedad de mano, pie y boca, un padecimiento que afecta principalmente a niños menores de 10 años.

Se caracteriza por la aparición de ampollas o úlceras en la boca, así como erupciones en manos y pies. Aunque en la mayoría de los casos es leve y autolimitado, puede causar malestar considerable en los pequeños.

¿Cómo se contagia el virus coxsackie y cuáles son sus síntomas?

El contagio del virus coxsackie ocurre con facilidad en lugares donde conviven muchos niños, como guarderías y escuelas. Se transmite a través de:



Contacto directo con saliva, mucosidad o heces.

Superficies contaminadas.

Estornudos o tos.

Los síntomas más comunes son:



Fiebre ligera.

Dolor de garganta.

Malestar general.

Úlceras dolorosas en boca.

Erupciones o ampollas en manos y pies.

¿Existe algún tratamiento para combatir el virus coxsackie?

No existe un tratamiento específico contra el virus coxsackie; el manejo se centra en aliviar los síntomas. Generalmente, los médicos recomiendan:



Mantener al menor hidratado.

Controlar la fiebre con medicamentos recetados.

Reposo en casa hasta la recuperación.

Para prevenir contagios, se recomienda:

